San Giorgio in Salici: Torna l’Animazione Estiva per i ragazzi delle superiori. E a luglio tutti al mare

Torna da oggi martedì 14 giugno l’Animazione Estiva a San Giorgio in Salici aperta a tutti i ragazzi delle scuole superiori residenti nel nostro Comune.

Dopo le limitazioni legate alla pandemia, quest’anno si riparte alla grande: l’appuntamento è per due serate alla settimana al Campo Sportivo parrocchiale per circa un mese, aggiungendo due sabati in piscina e concludendo, per un gran finale, con una giornata al mare il 9 luglio.

La storia dell’Animazione Estiva di San Giorgio vanta oltre 20 anni, da sempre organizzata e gestita da giovani animatori grazie alla fedele collaborazione con la Parrocchia. L’invito a partecipare è rivolto a tutti i ragazzi del Comune di Sona dai 14 ai 18 anni.

L’obbiettivo è quello di dare agli adolescenti l’opportunità di vivere esperienze ludiche e di aggregazione sociale durante le serate estive, condividendo compagnia e divertimento. Opportunità che sono spesso venute meno in tempi recenti o che sono state frenate dalle regole restrittive della pandemia.

Quiz, giochi d’acqua, cena all’aperto e una gita fuoriporta… questa è solo una piccola anticipazione, il resto lo scopriranno direttamente i ragazzi. Non mancheranno bibite e rinfresco al termine di ogni serata.

Il ritrovo è quindi per stasera alle 20.30 al Campo Sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici per tutti i ragazzi del Comune di Sona nati tra il 2004 e il 2008 compresi. Costo iscrizione 15 euro a persona, per i fratelli 10 euro ciascuno. Prima serata di prova gratuita. Per informazioni scrivere a animazione.sangiorgio@gmail.com.