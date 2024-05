San Giorgio in Salici si prepara al primo SanGio Green Volley

A San Giorgio in Salici si sta per svolgere un evento sportivo imperdibile: il primo SanGio Green Volley, un torneo di GreenVolley 4 x 4 misto, organizzato in occasione dell’inaugurazione della piastra polifunzionale. La data da segnare in agenda per tutti gli amanti di questo sport è sabato 1 giugno.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.30 presso gli impianti sportivi di San Giorgio, situati in via Segradi 19 e, in caso di maltempo, l’evento sarà posticipato al 15 giugno. La quota di partecipazione è di 20 euro a persona e comprende il pranzo e la maglietta del torneo. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 24 maggio.

Per chi desidera concludere la giornata in compagnia, sarà disponibile una cena convenzionata presso il bar degli impianti sportivi: con 5 euro si potrà gustare un delizioso risotto e partecipare alla festa serale con musica a cura di Speedy Dj, per una serata all’insegna del divertimento.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare Chiara al numero 3466358815, Martina al 3406705510 o Diego al 3387425215, pronti a fornire tutte le informazioni necessarie per vivere al meglio il SanGio Green Volley.