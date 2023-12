San Giorgio in Salici: Santa Lucia ha raccolto le letterine dei bambini, tra pandori e cioccolata calda

Nel tiepido pomeriggio di domenica 10 dicembre, come da tradizione ha fatto la sua apparizione a San Giorgio in Salici Santa Lucia, accompagnata dal suo fedele castaldo.

Provenendo dalla strada dei Gaburri, ha percorso sempre a piedi la via principale arrivando alla chiesa parrocchiale. La seguivano uno stuolo di bambini un po’ titubanti ma ben stretti alla mano dei genitori.

Come di consueto, entrati in chiesa bambini e genitori hanno sostato per una preghiera davanti all’altare a dedicato proprio alla Santa. Don Giovanni Barlottini accogliendoli ha accennato alla vita di Santa Lucia e ha raccomandato di avere un pensiero anche per tanti bambini poveri nel mondo che non riceveranno un regalo.

La festa è quindi proseguita nel campetto parrocchiale dove ogni bimbo, consegnando la propria letterina, ha ricevuto un piccolo dono proprio dalle mani di Santa Lucia. A tutti è stato poi offerto del pandoro, tipico dolce veronese, ed una bevanda calda. I bambini sono tornati a casa sognando la grande notte magica del giorno 13, quando troveranno, se lo hanno meritato, il giocattolo tanto desiderato.