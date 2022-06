San Giorgio in Salici: Sabato si tiene la Giornata per l’ambiente al Tunnel dell’Amore

Il titolo della locandina dell’evento annuncia: “Abbracciamo il Tunnel dell’Amore” e ci mostra due mani che abbracciano un albero con su disegnato un cuore. E’ molto significativo che l’ufficio ecologia e ambiente del Comune di Sona abbia avuto l’iniziativa di dare una sistemazione per rendere più accogliente questo particolare e suggestivo angolo naturale di San Giorgio in Salici, conosciuto e frequentato da molte persone.

Anche il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina sottolinea l’invito alla partecipazione attiva: “Andiamo a sistemare quell’area in concessione pubblica lungo le rive del Tione e dei suoi due locali affluenti, attualmente invase da rovi e sterpaglie. Dimostriamo di amare il nostro territorio anche con il nostro impegno personale”.

L’appuntamento, quindi, è per sabato 11 giugno presso il Tunnel dell’Amore in località Guastalla (nella foto) alle ore 9, per un’iniziativa di pulizia dell’area che terminerà alle ore 12.

L’iniziativa si svolgerà in collaborazione con le associazioni di San Giorgio in Salici, la Protezione Civile di Sona ed è rivolta a tutti i cittadini sonesi. Per partecipare è necessario munirsi di guanti, rastrelli e forbici. Al termine dei lavori verrà offerto un piccolo spuntino.