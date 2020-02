San Giorgio in Salici: sabato sfilata di carnevale organizzata dalle associazioni del paese (con gnocchi per tutti)

Tutto è ormai pronto a San Giorgio in Salici per la tanto attesa sfilata di Carnevale prevista per sabato 22 febbraio.

L’evento, organizzato grazie alla cooperazione della parrocchia e delle associazioni del paese, vedrà sfilare bellissimi carri allegorici come quello dei SonArtisti di Sona ed il carro dedicato ad Harry Potter del Circolo Giustiniano NOI di Palazzolo. Presenti anche carri di Castelnuovo del Garda, di Pozzomoretto e di Cerna.

Tantissime le maschere, con i loro sgargianti abiti, che sfileranno, tra le quali non potevano mancare lo Tzigano di Lugagnano, il Papà del Gnoco e il Conte e la Contessa del Bogon di San Giorgio in Salici.

La sfilata inizierà sabato pomeriggio alle ore 14 presso gli impianti sportivi della frazione per poi percorrere via Belvedere, via Celà, via Leonardo Da Vinci, Via Santini e terminando nel campo sportivo parrocchiale.

Il corteo verrà aperto dai tamburini della Taca Banda del corpo bandistico di Sona e dal Gruppo Giovani Famiglie con i bambini della scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo e della scuola primaria Carlo Collodi che, mascherati, si uniranno alla parata lanciando coriandoli e stelle filanti.

Le associazioni non solo hanno curato l’organizzazione nei particolari ma hanno anche pensato ai partecipanti offrendo loro a fine parata un caldo ristoro: gnocchi gratuiti per tutti. In caso di maltempo la sfilata non avrà luogo e verrà rinviata all’anno prossimo.

La sfilata di San Giorgio in Salici di sabato è il terzo evento carnevalesco che si tiene sul territorio del Comune di Sona in questa stagione carnevalesca: il primo è stata la sfilata in notturna a Palazzolo di sabato primo febbraio e il secondo la sfilata a Sona capoluogo di domenica 2 febbraio.

Dopo la sfilata di San Giorgio il successivo appuntamento carnevalesco sarà la grande sfilata di Lugagnano di domenica 15 marzo, guidata dal 38esimo Tzigano Marco Gatteri “Fischietto”, uno degli eventi più importanti dell’intero carnevale veronese.

Nella foto sopra un momento della sfilata di San Giorgio in Salici dello scorso anno.