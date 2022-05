San Giorgio in Salici. Sabato open day alla scuola dell’infanzia don Panardo, con anche alcuni laboratori manipolativi e creativi

Sabato 7 maggio dalle ore 10 alle ore 12 la scuola dell’infanzia don Eliseo Panardo di San Giorgio in Salici organizza una giornata di open day. All’evento sono invitati tutti i genitori ed i bambini interessati a frequentare l’istituto, desiderosi di conoscere come si svolgono le attività all’interno della scuola e curiosi di vedere gli spazi interni.

All’evento sarà presente il personale docente che, oltre a fungere da guida presso i locali della scuola, organizzerà alcuni laboratori manipolativi e creativi per bambini dai 2 ai 6 anni. A tal fine è gradita la prenotazione al visiting inviando una mail a coordinatrice@scuoladep.it.

Sabato 7 maggio dalle ore 18 alle 19, e domenica 8 dalle ore 8 alle 12, in occasione della Festa della Mamma, la scuola dell’infanzia allestirà una bancarella nel piazzale della chiesa di San Giorgio in Salici, dove verranno vendute delle composizioni floreali e il bellissimo ricettario della cuoca Elena. Il ricavato delle vendite servirà per finanziare i progetti didattici della scuola stessa.