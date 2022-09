San Giorgio in Salici: Sabato la FIDAS in festa, con la premiazione dei donatori benemeriti

Sabato 17 settembre torna la festa sezionale organizzata dal gruppo FIDAS di San Giorgio in Salici.

Dopo gli ultimi anni in cui la pandemia è stata da ostacolo all’organizzazione di momenti di ritrovo e condivisione, ora si cerca di riprendere da dove si era stati interrotti. Ragion per cui il presidente Giorgio Bortignon (nella foto di Mario Pachera) ed i soci hanno preso la decisione di spostare l’evento in autunno (finora sempre organizzato in primavera).

Il programma della giornata prevede alle 18.30 la messa nella chiesa parrocchiale di San Giorgio in Salici e, a seguire, alle 20 la cena sociale presso il ristorante Pilotto a Peschiera del Garda.

Durante la cena si terrà la premiazione dei donatori benemeriti. Alla festa sono state invitate le sezioni FIDAS del sud-ovest veronese e le associazioni presenti a San Giorgio.