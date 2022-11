San Giorgio in Salici: Sabato “La Bottega di Maria” festeggia un anno di attività

Redazionale

Ad un anno dall’apertura del Mini Market “La bottega di Maria” a San Giorgio in Salici, sabato 26 novembre alle ore 11 si terrà l’inaugurazione dell’attività.

Il Mini Market, di proprietà della famiglia Oliosi, aveva aperto per la prima volta al pubblico nel 1927, per volontà di alcuni parenti della famiglia e l’anno scorso era tornato in mano ad essa.

Ma lo scorso anno una vera e propria inaugurazione non si era tenuta, e quindi quest’anno il momento conviviale che Maria Nastas (nella foto), gestore del punto vendita al dettaglio, ha organizzato è stato pensato proprio per festeggiare con i propri clienti l’anno appena concluso e, al contempo, l’inaugurazione dell’attività.

Quello che è trascorso è stato un anno sicuramente impegnativo in quanto Maria ha dovuto cimentarsi con un’attività completamente nuova, imparando a destreggiarsi tra ordini, fornitori, scelta di prodotti e relazioni con i clienti. Con ottimi risultati.