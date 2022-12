San Giorgio in Salici: Sabato e domenica vendita torte per finanziare la primaria Collodi

Il primo fine settimana di dicembre vede a San Giorgio in Salici una bella iniziativa di autofinanziamento.

Sabato 3 dalle 18 alle 20 e domenica 4 dalle 8 alle 12, infatti, i genitori della scuola primaria C. Collodi di San Giorgio in Salici saranno presenti in piazza della chiesa con una vendita di gustose torte per una raccolta fondi.

Quanto raccolto dalla vendita dei dolci verrà utilizzato per finanziare nuovi progetti ai quali potranno partecipare i bambini della scuola e per l’acquisto di materiale didattico.

“La comunità di San Giorgio – spiegano i genitori – è chiamata a partecipare attivamente a questa iniziativa acquistando le deliziose torte che mamme e nonne degli alunni prepareranno con tanto amore”.