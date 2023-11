San Giorgio in Salici: Sabato e domenica un dolce gesto per sostenere l’istruzione dei bambini della scuola dell’infanzia

La scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo invita tutta la comunità a partecipare ad un evento speciale: l’annuale vendita delle torte preparate dalle mamme dei bambini. Quando? Sabato 11 novembre, dalle ore 18 alle ore 19, e domenica 12 novembre, dalle ore 8.30 alle ore 12. Dove? Nel piazzale della chiesa.

Questa non è solo un’opportunità per deliziare il palato ma è anche un modo per sostenere la Scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo. Infatti, l’intero ricavato della vendita sarà devoluto direttamente alla scuola, contribuendo a finanziare progetti didattici innovativi e a coprire le spese energetiche necessarie per mantenere un ambiente caldo e accogliente per i più piccoli.

L’evento è pensato come un modo per unirsi come comunità e dimostrare quanto ci stia a cuore il futuro dei nostri bambini. La scuola dell’infanzia Don Eliseo Panardo è grata per il supporto e non vede l’ora di condividere momenti di dolcezza e solidarietà durante questo weekend speciale. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme il gusto della generosità e della solidarietà.