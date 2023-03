San Giorgio in Salici sabato celebra la cinquantacinquesima festa sezionale della FIDAS

A San Giorgio in Salici si torna a parlare di donazione di sangue e lo si fa tramite l’annuale Festa Sezionale dei donatori, organizzata dall’associazione FIDAS del paese.

Una festa a tutti gli effetti, pensata per dare valore e riconoscenza a tutte quelle persone che, più o meno assiduamente, donano il loro sangue per coloro che ne hanno bisogno. Quello del donatore consiste infatti in un aiuto concreto ed indispensabile, senza il quale si metterebbe a rischio la vita di molte persone.

La festa si svolgerà sabato 11 marzo e si aprirà con la Santa Messa delle ore 18 presso la chiesa parrocchiale di San Giorgio Martire, celebrata da don Giovanni Bendinelli e don Giovanni Barlottini.

Terminata la messa, la festa proseguirà al ristorante Serenità di Valeggio sul Mincio, con una ricca cena offerta a tutti i donatori attivi, ma sarà aperta anche ai donatori non attivi e ai simpatizzanti previo pagamento della quota di 30 euro.

Quest’occasione è stata pensata per creare un momento di comunità, un’occasione per socializzare, condividere esperienze significative e proporre un bilancio dell’anno appena trascorso. Durante la serata verranno premiati i donatori benemeriti.

Nella foto di Mario Pachera il presidente della FIDAS San Giorgio in Salici Giorgio Bortignon.