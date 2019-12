San Giorgio in Salici: quest’anno un albero di Natale ricorda l’importanza della condivisione

Che cosa rappresenta un albero di Natale? Qual è il significato che si cela dietro alle sue luci e agli addobbi colorati? Ognuno di noi può dare una risposta a queste due semplici domande e contribuire così a creare la mangia natalizia.

E’ quello che ha fatto anche Padre Giancarlo, sacerdote missionario di San Giorgio in Salici durante la cerimonia di accensione dell’albero di Natale posto nella piazza principale del paese.

Padre Giancarlo ha voluto vedere la forza della natura che lotta e prova a difendersi dall’agire dell’uomo che, giorno dopo giorno, diventa sempre più invasino e predominante. Questo il messaggio che il sacerdote ha condiviso con i bambini della scuola primaria, e le loro famiglie, venuti per celebrare la messa ed assistere alla duplice accensione del Presepe e dell’Albero.

A compiere il gesto sono state due donne, Mariama Cisse di origine africana ed Elisa Campagnari, da poco diventate mamme. Un gesto che si trasforma in un messaggio universale: l’amore, la fratellanza ed il rispetto reciproco vanno oltre qualsiasi credo religioso e abbracciano tutti, indistintamente.

L’albero di Natale, per la prima volta presente nella frazione, è stato donato alla comunità affinché tutti potessero vivere appieno lo spirito natalizio.

A tale scopo, a seguito della celebrazione eucaristica, i bambini della scuola primaria, accompagnati dai loro genitori e dalle insegnanti, hanno cantato all’ombra dell’albero le canzoni di Natale che avevano appreso a scuola.

Attraverso la voce dei più piccoli si è voluto rimarcare l’importanza della tolleranza religiosa e della libertà di culto, nella prospettiva di una visione più ampia della vita ma sempre nell’ottica della condivisione e della gioia fraterna.

L’albero, quindi, seppur appaia come un simbolo più laico che cristiano, diventa mezzo di unione fra popoli e persone, per scoprire che, in fin dei conti, non si è poi così diversi e che la fede è un legame indissolubile che vale per tutti.