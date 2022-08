San Giorgio in Salici, per inaugurare il nuovo campo da beach volley un torneo tra le associazioni

Come anticipato dal Baco, i lavori per la realizzazione del nuovo campo da beach volley (nella foto) all’interno degli impianti sportivi di San Giorgio in Salici sono stati ultimati in tempo per goderne appieno durante questa caldissima estate.

Dopo alcuni interventi recentemente eseguiti a Lugagnano, con la realizzazione della piastra polivalente per volley e basket e l’area calisthenics, la creazione del campo da gioco a San Giorgio in Salici dà concretamente avvio al percorso di riqualificazione degli impianti sportivi nella frazione e amplia l’offerta dedicata ai più giovani, come spiega il vicesindaco Gianfranco Dalla Valentina.

“Accanto alle bocce, al tennis e al calcio ora c’è anche il beach volley, sport amatissimo dai ragazzi che infatti stanno frequentando assiduamente e con rinnovato entusiasmo gli impianti sportivi in queste settimane – spiega Dalla Valentina -. I più giovani ci chiedono occasioni in cui essere stimolati e luoghi in cui sentirsi accolti, dove ritrovarsi, stare in compagnia, praticare sport in maniera sana. Certo, non siamo arrivati alla meta, ma siamo indubbiamente sulla strada giusta”.

“La polisportiva di San Giorgio in Salici – prosegue il vicesindaco – non ha voluto far mancare il proprio supporto, partecipando attivamente sia nelle scelte progettuali che nel miglioramento stesso della proposta, con la dotazione, di propria iniziativa, di un sistema di illuminazione a led a basso consumo energetico che rende il campo utilizzabile anche nelle ore notturne”.

L’importo dei lavori è stato pari a 24.642 euro ed è parte dei 100mila euro investiti nel 2021 per implementare l’offerta sportiva delle quattro frazioni, ai quali si aggiunge un importo di 95mila euro stanziato per il corrente anno 2022.

L’inaugurazione ufficiale del campo è in programma venerdì il 5 agosto alle ore 19, a cui seguirà alle ore 20 un torneo di esibizione che coinvolgerà alcune associazioni del territorio. Anche la redazione del Baco parteciperà con una propria squadra.