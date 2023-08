San Giorgio in Salici: Nell’addio a Francesco Zanetti il dolore profondo di un’intera comunità

Ieri sabato 19 agosto la comunità di San Giorgio in Salici, e non solo, ha vissuto un momento di profonda tristezza e commozione mentre si riuniva per onorare la memoria di Francesco Zanetti, giovane di soli 32 anni, tragicamente scomparso per un incidente con una moto d’acqua sul Garda il giorno di Ferragosto.

Al funerale, celebrato nel pomeriggio nella chiesa di San Giorgio Martire, ha partecipato un enorme numero di persone: parenti, amici, conoscenti e coloro che si sentono vicini a Francesco e alla sua famiglia, tutti presenti per esprimere affetto e cordoglio.

Nonostante la piazza affollata, un momento di profondo e toccante silenzio ha anticipato il corteo funebre: un gesto rispettoso che ha testimoniato la vicinanza e la commozione di coloro che si sono radunati per dare l’ultimo saluto al giovane.

Un silenzio che sembrava parlasse più delle parole, racchiudendo l’affetto e il rispetto che tutti provavano. Un silenzio assordante che ha avvolto d’affetto profondo anche l’arrivo dei genitori di Francesco, Loreta e Giovanni, stretti al braccio del figlio Filippo, svelando il legame profondo che esiste tra quella famiglia e la comunità.

La celebrazione è stata presieduta da don Giovanni Barlottini che ha guidato i presenti attraverso momenti di riflessione, preghiera e ricordo. Presente anche padre Giampaolo Mortaro, l’ex parroco di San Giorgio in Salici. Le parole di don Giovanni hanno cercato di offrire conforto e speranza in un momento di lutto così indicibilmente doloroso. Don Giovanni ha parlato di Francesco come di un giovane allegro, portato via dalla vita inaspettatamente. L’omelia, toccante ed intima, è sembrata un dialogo diretto con Francesco, come se don Giovanni gli stesse leggendo una lettera.

La consapevolezza che la morte non è la fine, ma un passaggio verso la vita eterna, ha dominato le parole del sacerdote. Ha parlato della luce di Cristo e di come il Signore abbia accolto Francesco nei suoi cieli, un luogo privo di tristezza, paura e dolore. Questo messaggio di speranza ha cercato di alleviare il dolore dei presenti, soprattutto della famiglia, che deve fare i conti con una sofferenza incommensurabile.

La chiusura dell’omelia è stata accompagnata da un appello affettuoso ed alto a Francesco: quello di continuare a vegliare su familiari e amici dal paradiso, guidandoli nella loro vita e ispirandoli a compiere azioni di bene. Don Giovanni ha chiesto che il dolore provato dalla comunità presente possa trasformarsi in impegno, sia a livello umano che spirituale, sottolineando come la fede in Cristo possa illuminare anche i momenti più bui.

Sulla bara, un cuscino di rose bianche e lisianthus bianco ha voluto rappresentare la purezza di Francesco, omaggiando la sua vita e il suo spirito gentile. La comunità si è unita nell’ultimo saluto, cercando di trovare conforto e speranza in un momento così difficile. La perdita di Francesco Zanetti costituisce un lutto difficilmente superabile, ma la sua memoria continuerà a ispirare i tanti che lo hanno conosciuto ed amato.