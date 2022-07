San Giorgio in Salici: mercoledì e giovedì viabilità modificata in via Belvedere e via Cason per potatura alberi

Nei prossimi giorni il Comune di Sona deve effettuare alcuni lavori di potatura e di ancoraggio di alberi a San Giorgio in Salici. L’intervento verrà eseguito da una ditta di Bussolengo.

Per questo motivo il comandante della polizia locale Mori ha emesso un’ordinanza con la quale prevede per mercoledì 20 luglio dalle 6 alle 15, e comunque fino al termine dei lavori, il senso unico alternato regolato da semaforo nel tratto di via Belvedere all’altezza del civico 27 ed il divieto di sosta con rimozione nei primi tre stalli di sosta posti a sud del civico 27.

Con la stessa ordinanza il comandante Mori stabilisce per giovedì 21 luglio sempre dalle 6 alle 15, e comunque fino al termine dei lavori, il divieto di sosta con rimozione negli stalli di sosta posti in via Cason e la chiusura al traffico del tratto di via Cason compreso tra le intersezioni con le vie Celà e Don Panardo.

Il traffico proveniente da via Finco sarà deviato sul percorso via don Panardo, via Cortivi e via Belvedere. Il traffico che da via Celà e diretto sulla S.R.11 sarà deviato sul percorso via Cherubina e via Platano. Il traffico che da via Celà è diretto in via Finco sarà deviato sul percorso via Cortivi e via don Panardo.