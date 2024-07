San Giorgio in Salici, Mauro Tonini insignito Cavaliere della Repubblica Italiana: “Ho fatto solo il mio dovere”

“Gentile Cavaliere, sono lieto di comunicarLe che il Presidente della Repubblica, con decreto datato 27 dicembre 2023, Le ha conferito l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana”. Firmato: il Prefetto di Verona Demetrio Martino. Questo è quello che Mauro Tonini ha visto scritto sulla lettera che ha aperto qualche mese fa, a marzo 2023, quando gli è stato comunicato di essere stato nominato Cavaliere.

Classe 1960 e residente a San Giorgio in Salici, Mauro Tonini è stato insignito per il suo distinguibile impegno nel lavoro e nel sociale che ha portato avanti durante tutta la sua carriera militare e in seguito. “Ho visto la lettera dal Prefetto di Verona e ho pensato che fossero gli auguri di Pasqua. Sono rimato sorpreso, non mi aspettavo quella notizia!” racconta Tonini. Sottoufficiale dell’Esercito Italiano in quiescenza, Mauro ha lavorato sotto vari incarichi presso il Comando NATO partecipando fin dagli anni ’80 a molteplici esercitazioni sia in Italia che all’estero, per poi svolgere il suo ultimo incarico come Capo Nucleo Informatico al Comando delle Forza Operative Terrestri di Supporto di Verona.

Richiamato in servizio nel 2020, senza assegni, ha lavorato alla prefettura di Verona nell’area immigrazione, cittadinanza e diritti civili “dimostrando una elevata preparazione tecnico-professionale ed un profondo senso del dovere e dedizione al servizio” come recita la motivazione ufficiale.

È il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, che conferisce l’onorificenza. Prima di ricevere il titolo, il cittadino deve essere segnalato alla prefettura locale, che esamina la richiesta e la inoltra al Ministero competente in base al campo di merito del cittadino. I Ministeri inviano poi le richieste, complete di motivazioni, al Consiglio dei ministri. Se approvate, il Presidente della Repubblica, ufficializza il titolo e il nome dell’insignito viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

“A pensarci mi sembra incredibile perché ho fatto sempre e solo il mio dovere, anche se ci ho creduto molto – spiega Tonini -. Ho cercato di impegnarmi anche nel sociale, soprattutto durante il Covid, ed ho partecipato ad alcune missioni umanitarie che non sono state semplici. Ma ricevere questa onorificenza è stato inaspettato ed emozionante”. Il 19 giugno scorso Mauro Tonini ha ufficialmente ricevuto il diploma dell’Ordine durante la cerimonia tenutasi al Conservatorio “Evaristo felice Dall’Abaco” a Verona, alla presenza del Prefetto e dell’assessore del Comune di Sona Maurizio Moletta. Assieme a Mauro Tonini, anche Antonio Morabito di Lugagnano ha ricevuto l’Onorificenza di Commendatore.

Conclude Tonini: “In tutti questi anni, la mia famiglia mi ha sempre supportato e questo per me è stato l’incoraggiamento più grande. Sembra una frase fatta, ma è la verità: alcune emozioni si possono solo provare”.