San Giorgio in Salici: Lunedì il sindaco Dalla Valentina presenta il nuovo progetto di riqualificazione viabilistica

Lunedì 20 maggio, alle ore 20.45, nella sala civica di San Giorgio in Salici in via Don Castello, l’amministrazione comunale di Sona incontra la cittadinanza per presentare il nuovo progetto di riqualificazione viabilistica che interesserà il paese, così com’era stato promesso in campagna elettorale.

Il sindaco Gianfranco Dalla Valentina invita tutti i cittadini residenti nella frazione di San Giorgio in Salici a partecipare all’incontro al fine di rendere noti i dettagli del piano previsto per la riqualificazione viabilistica di un’area del paese, i tempi di realizzazione e gli obiettivi che l’amministrazione intende raggiungere con questa iniziativa.

Il progetto di riqualificazione mira a migliorare la sicurezza stradale e ottimizzare i flussi di traffico. Sarà un’opportunità per affrontare eventuali criticità esistenti e per discutere soluzioni che possano rendere il paese più vivibile.

L’incontro sarà infatti anche un momento di dialogo e confronto, in cui i partecipanti potranno esprimere le proprie opinioni, porre domande e suggerire miglioramenti. Per tale ragione la partecipazione attiva della comunità è fondamentale.