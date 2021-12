San Giorgio in Salici: La festa di Santa Barbara ha fermato per un giorno i cantieri della TAV

A San Giorgio in Salici è stata celebrata la festività di Santa Barbara presso il cantiere TAV di Via Tagliaferro.

Santa Barbara è una festa importante per tutti i lavoratori della TAV che fanno turni ininterrotti 24 ore su 24; si fermano soltanto tre giorni all’anno: a Pasqua, a Natale e, appunto, il 4 dicembre in occasione della ricorrenza di Santa Barbara, loro protettrice. Barbara è una santa molto popolare grazie al numero dei suoi patronati tra i quali anche gli artificieri, i genieri, i minatori e, di conseguenza, i costruttori di strade e gallerie.

Quest’anno padre Gianpaolo Mortaro è stato invitato da CEPAV due, Consorzio Eni per l’Alta Velocità, a celebrare la messa presso l’imbocco lato Verona della imponente galleria realizzata a San Giorgio in Salici.

L’anno scorso il parroco di San Giorgio era andato soltanto a benedire la statua di Santa Barbara, che è stata poi collocata in un’edicola all’imbocco della stessa galleria, ben illuminata e visibile di notte, come protettrice dei lavoratori e dei luoghi ove essi operano.

Ad accompagnare Padre Mortaro anche il diacono Luca Sembeni. Il programma prevedeva la celebrazione alle ore 11 e, a seguire, un momento di convivialità e di ringraziamento. A tutti i partecipanti è stato chiesto di firmare una liberatoria per l’ingresso nel cantiere, per motivi di sicurezza, e di portare il green pass comprovante l’avvenuta vaccinazione.

Entrare in galleria dove correranno i treni dell’alta velocità, nel ventre di una delle tante colline moreniche del territorio, ha messo in tutti un po’ di ansia, ma anche grande curiosità. Impressionante vedere come viene costruita un’opera così imponente. L’imbocco d’entrata della galleria appare come un enorme foro, e si accede come fosse un immenso salone, che per l’occasione è stato riccamente addobbato con piante e stelle di Natale e adattato per ospitare questa grande festa.

Ad un lato i tavoli apparecchiati per il pranzo e dall’altro lato i molti buffet di varie pietanze, anche della tradizione veronese. Proseguendo ancora più all’interno, è stato preparato lo spazio riservato alla celebrazione della Messa con sedie e altare, a fianco di questo, una bellissima immagine della venerata Santa.

E’ stato commovente vedere tutti questi operai e le maestranze, con le loro giacche a vento arancioni, partecipare con devozione e raccoglimento alla celebrazione.

Padre Gianpaolo nell’omelia, dopo la spiegazione della Sacra Scrittura, ha evidenziato i motivi del martirio della santa, operato per mano del padre, feroce persecutore dei cristiani, per essersi convertita al cristianesimo. E’ stata una bella occasione per poter annunciare la bontà della Parola di Dio a questa viva e laboriosa comunità.

Dopo la Messa hanno preso la parola e portato i saluti dell’amministrazione comunale di Sona i consiglieri presenti, Maurizio Moletta e Orietta Vicentini. Anche un dirigente di un’impresa esecutrice di questo progetto ha voluto portare la sua testimonianza, ricordando la preziosa collaborazione che si è instaurata fra le ditte che lavorano in quel cantiere. Ha, inoltre, rimarcato con struggente nostalgia la lontananza da casa e dalla famiglia di questi lavoratori per molti mesi all’anno.

Alla fine, i doverosi ringraziamenti e auguri fatti da padre Gianpaolo ai minatori e ai lavoratori tutti, al committente RFI, alla Direzione lavori Italferr, al General Contractor Consorzio Cepav Due e alle imprese esecutrici: Carlomagno, Ilesp e Opere sotterranee.

La visita ha permesso di vedere come viene traforata la collina, subito protetta e puntellata con le sue armature ai fianchi, i numerosi cavi e le attrezzature necessarie. Gli ingegneri hanno spiegato che la galleria avanza di circa cinque metri al giorno e, quando realizzata, sarà lunga ben 1400 metri.