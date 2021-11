San Giorgio in Salici: Intitolato al Milite ignoto il parco di via Don Vittorio Castello

Inizia così il manifesto del 1921 che comunica di dare onore al soldato ignoto: “Italiani, nel terzo compleanno della Vittoria, l’Italia si appresta a raccogliere dalle sue trincee, fra lo Stelvio e l’Adriatico, i resti mortali di un soldato ignoto, morto in combattimento, per portarli all’estremo riposo sull’Altare della Patria, nella gloria di Roma”.

Nel Comune di Sona la cerimonia più solenne per commemorare i cento anni del Milite Ignoto si è tenuta la mattina del 4 novembre con l’intitolazione del prato antistante i servizi comunali in via don Vittorio Castello, che diventa quindi parco del Milite Ignoto.

Fin dal mattino si è radunata nella piazza antistante la chiesa una schiera di bandiere, labari e gagliardetti delle varie associazioni d’arma ed altre associazioni umanitarie, accompagnate dai loro rappresentanti in divisa, insieme a molti cittadini.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Sona, erano presenti per rendere gli onori, il sindaco, il vicesindaco, assessori e consiglieri insieme al comandante dei vigili e la direttrice della biblioteca.

C’erano anche, quali ospiti graditi, il comandante della stazione dei Carabinieri di Sommacampagna, il vice comandante della Guardia di Finanza di Peschiera del Garda e le dirigenti scolastiche di Sona e di Lugagnano.

Alle 10,30 si è formato il corteo, aperto dal gonfalone del nostro Comune, che ha percorso il breve tragitto fino alla chiesa per partecipare alla S. Messa in ricordo di tutti i caduti celebrata da padre Mortaro.

Durante l’omelia il parroco ha citato un episodio della visita fatta ad un cimitero militare francese da Papa Francesco riportando le sue parole: “Mi sono fermato davanti ad una tomba e c’era scritto ‘sconosciuto, morto per la Francia’, neppure il nome. Questa è la tragedia della guerra”.

All’uscita di chiesa, una prima cerimonia per la commemorazione dei Caduti di tutte le guerre al monumento, con la deposizione della corona d’alloro accompagnata dal rituale dell’alzabandiera e dall’Inno Nazionale.

Poi si è formato il corteo per andare verso il luogo dell’intitolazione, aperto simpaticamente dai bambini più grandi della scuola materna, accompagnati dalle loro insegnanti, con in mano mazzi di palloncini tricolore camminando al ritmo di marcia del tamburo.

La cerimonia è iniziata con l’onore alla bandiera: il tricolore è stato issato su un alto pennone al suono dell’Inno nazionale. Tutti i partecipanti si sono disposti attorno all’area del parco ed è stata scoperta la targa, accolta da un grande applauso. Sulla sommità di un’asta è posta la piccola targa in marmo che dà la titolazione: “Comune di Sona / Parco del Milite Ignoto / 4 novembre / 1921-2021” ai lati in alto sono impressi gli stemmi del comune di Sona e della Repubblica Italiana.

A seguire, l’onore al Milite Ignoto con la deposizione della corona d’alloro, accompagnata dalle note eseguite dal corpo bandistico di Sona della Leggenda del Piave, canzone scritta verso la fine della prima guerra mondiale e diventata molto popolare proprio nell’occasione delle onoranze al Milite Ignoto; le tristi note del silenzio fuori ordinanza e la deposizione della corona ai piedi della targa hanno messo ancor più in risalto la solennità e l’importanza del momento.

Alcuni bambini scelti fra le presenti classi V e IV della scuola primaria di San Giorgio hanno letto i componimenti appositamente scritti da loro per questo straordinario momento, con pensieri e riflessioni sulla guerra e sulla pace.

E’ seguito il lancio dei palloncini tricolori da parte dei bambini della scuola dell’infanzia. Ad ognuno avevano appeso un messaggio da loro scritto e rapidamente il fresco venticello autunnale li ha portati in alto, lontani, per consegnarli a chissà quali altri bambini.

Una breve preghiera ha accompagnato la prima benedizione impartita dal parroco a questo luogo, ora diventato presenza di una memoria e degno di rispetto.

Poi il sindaco Gianluigi Mazzi ha preso la parola: “Cento anni, sembrano tantissimi, ma abbiamo dei nostri concittadini che quel 4 novembre 1921 erano lì; e abbiamo delle persone che non ricordano sicuramente perché erano piccole, ma ciò ci fa capire che cento anni sono tanti, ma anche sono pochi. In cento anni abbiamo cambiato questa Italia, l’abbiamo cambiata in meglio, siamo uniti, siamo in un paese democratico, c’è la massima libertà. Ma in questi cento anni l’abbiamo anche peggiorata questa Italia. Facevo alcune considerazioni personali, dicendo che come il Milite Ignoto i nostri giovani erano al fronte, cento anni dopo i nostri giovani qualche giorno fa erano a fare i vandali in qualche panchina dei nostri paesi. Cento anni fa tutta l’Italia si inginocchiava davanti al passaggio del milite ignoto. Se questa cosa venisse fatta oggi sarebbe strumentalizzata politicamente, avrebbe delle connotazioni ben diverse da quello che era l’onore e il rispetto di allora. Per questi cento anni di libertà, noi dobbiamo ringraziare chi è morto per tutto questo. Questi 100 anni li abbiamo trasformati forse in qualcosa di eccessivo, abbiamo perso quelli che sono i pilastri, quelli che sono i valori, quelli che sono i riferimenti. Come ho già detto in altre occasioni, non usiamo più certe parole: Patria è un termine poco utilizzato, il tricolore ci fa molto piacere quando facciamo delle grandi vittorie sportive, ma al monumento dei caduti, nel momento in cui si celebra quello che è accaduto in queste guerre, gli unici a portare il tricolore sono le associazioni d’arma, ai quali io rendo onore perché siete unici. Allora io vorrei lanciare un messaggio davanti al Milite Ignoto: di diventare più italiani possibile, il che non significa guerra, non significa armi, non significano gli aspetti negativi delle grandi guerre, ma la parte più bella, più nobile, più importante. Sono contentissimo anche che qui ci siano i nostri bambini, i nostri insegnanti e ci siano anche le dirigenti”.

Ha voluto ringraziare e dare un saluto a tutti i presenti anche il presidente dei Combattenti e Reduci di San Giorgio, Vittorio Faccioli.

Al termine della cerimonia il Sindaco ha letto il manifesto che era stato esposto in ogni Comune nel 1921 per dare la notizia delle onoranze al Milite Ignoto, manifesto recuperato dallo storico del Baco Renato Salvetti nell’archivio del Comune di Sona. Lo stesso è stato stampato su cartolina e donato a tutti i presenti.

E poi i ringraziamenti a quanti hanno lavorato gratuitamente per preparare e realizzare le opere nel nuovo Parco del Milite Ignoto: in particolare l’azienda edile che ha installato la targa e il pennone, l’azienda dei fabbri che ha realizzato anche la cornice per contenere il marmo con il nome del parco, quanti hanno organizzato la cerimonia, i musicisti del corpo bandistico e la tromba di Giordano Sartoretti.

Non è mancato un plauso alle scolaresche presenti, ai loro insegnanti, alle dirigenti scolastiche e a tutti i presenti. Tutto il paese di San Giorgio in Salici ha voluto partecipare a questo significativo evento addobbando con il tricolore ogni casa.

Le foto del servizio sono di Mario Pachera.