San Giorgio in Salici: Inaugurato il campo da beach volley. Dopo il taglio del nastro, un torneo per promuoverne aggregazione

È stato inaugurato venerdì 5 agosto, presso gli impianti sportivi di San Giorgio in Salici, il nuovo campo da beach volley. Un’opera voluta da Comune e polisportiva per promuovere iniziative sportive e, insieme, aggregative: proprio in quest’ottica la cerimonia di inaugurazione, dopo il taglio del nastro, ha previsto un torneo fra squadre rappresentative di diverse realtà locali, oltre che un momento conviviale a base di risotto e pastasciutta.

Il vicesindaco, con delega allo sport, Gianfranco Dalla Valentina ha descritto i lavori, sottolineando che la volontà dell’amministrazione è quella di continuare a migliorare gli impianti sportivi del territorio comunale, con opere di ampio utilizzo che li rendano veri e propri luoghi di aggregazione.

Il sindaco Gianluigi Mazzi ha aggiunto una riflessione sull’importanza e la bellezza di tornare ad incontrarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia: “Le persone che sono qui stasera sono venute non solo per rappresentare le squadre in cui giocheranno – ha detto – ma anche per condividere con noi un momento di felicità. Dopo il Covid, questo modo aggregativo di vivere la comunità è ancora piuttosto assente. Lo sport può aiutare a fare uscire la gente e creare occasioni come questa”.

Il primo cittadino ha poi ringraziato la polisportiva, che ha dato anche un contributo economico per la realizzazione del campo, e il gestore del bar. Per la polisportiva ha parlato il vicepresidente Borgognoni, che ha a propria volta ringraziato il Comune. E sono intervenuti anche l’assessore regionale Elisa De Berti e l’onorevole Paolo Paternoster.

Dopo il taglio del nastro, la nuova opera è stata inaugurata letteralmente sul campo. Nove le formazioni in gara. Fra le associazioni, c’erano le squadre di Avis, Aido, Fidas, Alpini e Lovers. Presenti anche due squadre di ragazzi della frazione, capitanate da Latte e Diego. Il Comune ha inoltre presentato una sua formazione, con consiglieri e assessori. E anche il Baco è sceso in campo con una propria squadra. La finale, giocata da Lovers e Fidas, ha visto la vittoria dei Lovers.

È stata una serata che ha portato a San Giorgio in Salici sport, divertimento e convivialità. Una iniziativa ben organizzata, che ha raccolto l’apprezzamento dei partecipanti. Da riproporre, senza dubbio.

Nelle foto, alcuni momenti dell’inaugurazione e del torneo.