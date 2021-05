San Giorgio in Salici: In vendita il richiestissimo ricettario di Elena, cuoca della Scuola dell’Infanzia

Dopo un’attesa durata qualche anno ecco che finalmente è uscito il secondo ricettario ideato dalla cuoca Elena, alias Elena Tommasini, cuoca della Scuola dell’Infanzia di San Giorgio in Salici.

Il ricettario è stato richiesto a gran voce dai genitori dei bambini che frequentano la scuola, visto che le ricette ottengono da sempre un grande successo presso i più piccoli.

Il menù proposto segue scrupolosamente le indicazioni previste dalla ASL, così come per le quantità riportate. I cibi sono genuini e propongono frutta e verdura di stagione, che potranno essere sostituite in base al gusto personale di ogni bambino.

Il ricettario “La città dei sapori” viene messo in vendita al costo di 10 euro sabato 8 maggio dalle ore 18 alle 19 e domenica 9 maggio dalle ore 8.30 alle 11 presso la piazza di San Giorgio in Salici in occasione della Festa della Mamma.