San Giorgio in Salici: In azione l’elicottero di Verona Emergenza

Come si può vedere dalle foto, attorno alle 13.30 di oggi martedì 18 gennaio l’elicottero di soccorso di Verona Emergenza è intervenuto a San Giorgio in Salici, in località Molino.

Probabilmente a causa dell’impossibilità di atterrare sul posto, dal mezzo ancora in volo si sono calati tre operatori. Successivamente l’elicottero è atterrato più distante.

Sembra che l’intervento si sia reso necessario a causa di un malore che ha colpito l’autista di un camioncino che stava percorrendo via Palladio, sulla strada che va verso Castelnuovo. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.