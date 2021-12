San Giorgio in Salici. Il ricordo di Nicola Gaiardoni vivrà sempre nel nome della sua Trattoria dal Cionca

È venuto a mancare da poche settimane Nicola Gaiardoni detto “il Cionca” (nella foto di Mario Pachera), residente a San Rocco di San Giorgio in Salici e proprietario della nota trattoria che da pochi anni aveva aggiunto questo soprannome all’insegna del locale. Nicola, titolare insieme al Fratello Luca della Trattoria al Bersagliere, faceva il cuoco, e con grande passione aveva sempre portato avanti la sua attività.

Era il 1968 quando i nonni di Nicola, la signora Maria e il signor Giuseppe, originari delle campagne di San Giorgio in Salici, decisero di aprire la loro osteria proprio dove si trova tuttora, davanti alla chiesetta di San Rocco.

“La nostra attività era inizialmente nata come osteria”, ci aveva raccontato Nicola quest’autunno, quando lo avevamo incontrato per una intervista sulla sua attività di cuoco e la sua passione per la cucina. Erano le trippe la specialità che il Bersagliere (dal titolo militare del nonno Giuseppe) proponeva ai suoi clienti appena aperto. Piatti semplici della tradizione, ma con la qualità e la genuinità dei prodotti tipici del nostro territorio. Ed è sempre su questa linea che la trattoria si è mantenuta, da allora fino ad oggi, portando in tavola i sapori più classici.

Nell’arco degli anni l’osteria aveva cominciato a crearsi una buona clientela. In seguito l’attività era passata in mano ai genitori di Nicola diventando una trattoria. Finché qualche anno fa sono diventati titolari i fratelli Gaiardoni: Nicola in cucina e Luca in sala.

Nicola aveva raccontato al Baco la curiosa storia che sta dietro l’origine della Trattoria al Bersagliere: “La leggenda vuole che, un giorno, un signore del paese si recò da mio nonno, Giuseppe Gaiardoni, perché aveva bisogno di un trattore più grande e lui, lavorando la campagna, ne possedeva uno adatto. Ma il povero contadino non aveva soldi per pagarsi l’acquisto del motore… così in cambio gli cedette la licenza per aprire un ristorante. Fu così che nacque la nostra attività: da un baratto”.

Da sempre però, la Trattoria al Bersagliere è conosciuta non propriamente con questo nome, ma con quello che diedero al suo proprietario al tempo del servizio militare: Cionca. “Non so quale sia l’esatto significato di questa parola, ma in gergo dialettale definisce una persona molto allegra”, ci aveva spiegato Nicola. Fu così che la fama dell’osteria si costruì già da subito attorno a questo soprannome, con cui si identifica tutt’oggi. “I nomi sono destinati a scomparire, ma i soprannomi vivono per l’eternità – ci aveva detto Nicola -. ‘Cionca’ è passato infatti di generazione in generazione, da mio nonno a mio padre, da mio padre a me. E per noi è stato sempre un grande orgoglio”.

Proprio per questo motivo Nicola, qualche anno fa, aveva deciso di modificare l’insegna del locale: oggi infatti si legge Trattoria al Bersagliere – Dal Cionca. Una minima precisazione, che ha definito non solo la storia del luogo ma anche quella della famiglia.

Nicola, cuoco assieme alla mamma Carla, aveva grande passione per la sua cucina: proponeva piatti della tradizione locale casalinga, in un ambiente semplice e familiare: bigoli all’amatriciana, tagliatelle al ragù di lepre, baccalà, polenta con la grigliata mista oppure bollito con la pearà. Ma ciò a cui Nicola era più affezionato era altro: “Il piatto che sicuramente prediligo è la tagliata – ci aveva detto –, un taglio che seleziono in prima persona per assicurarmi della sua qualità… ed è quella carne che riesci a gustarti fino in fondo”.

Nicola aveva intrapreso questa strada perché la sua volontà era quella di portare avanti la sua trattoria con la stessa passione che aveva sempre contraddistinto la sua gestione, consolidata generazione dopo generazione. Conosciuto da tutti nella frazione più a ovest del territorio sonese, il ricordo di Nicola “Cionca” si manterrà vivo con la su trattoria, che oggi continua a lavorare.

La comunità di San Giorgio in Salici si è riunita numerosa nel giorno del funerale lo scorso 11 dicembre, salutando per l’ultima volta il cuoco che accoglieva sempre sorridente i suoi compaesani nella sua trattoria.