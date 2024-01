San Giorgio in Salici: Il Comune sostituisce la copertura del campo di tennis, distrutta dalla tempesta del 24 luglio

La disastrosa tempesta di vento e grandine che la notte tra il 24 ed il 25 luglio scorso aveva investito in pieno anche il territorio di Sona, oltre ad abbattere alberi secolari e creare problemi alla viabilità, aveva anche creato gravi danni a tantissime autovetture, a dimore private e ad edifici pubblici.

Ad essere colpito era stato anche il campo da tennis coperto del centro sportivo di San Giorgio in Salici, che aveva avuto il telo di copertura della struttura completamente strappato e distrutto.

La struttura era ovviamente coperta da assicurazione, che però rimborserà esclusivamente i danni dal maltempo, localizzati solo su un lato della copertura. “L’amministrazione comunale di Sona – spiega al Baco il sindaco Dalla Valentina – viste le condizioni di vetustà del telo che si presentava in più parti sfibrato e prossimo a rottura ha quindi deciso di procedere, ragionando in prospettiva, con un intervento radicale di sostituzione dell’intero telo”.

Dopo avere atteso i tempi tecnici per consentire le opportune perizie assicurative, si è quindi proceduto con la variazione di bilancio con la quale sono stati messi a disposizione i soldi per questo intervento manutentivo che ha un costo complessivo di 42.334 euro.

“La polisportiva di San Giorgio in Salici, gestore dell’impianto – conclude il sindaco Dalla Valentina – con pieno spirito di collaborazione si è prestata a soluzioni tampone per consentire, seppur in maniera precaria, l’attività. I lavori sono iniziati venerdì scorso, continuano durante questo nel weekend e termineranno entro mercoledì prossimo”.