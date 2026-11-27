Domenica 29 novembre, dalle 11.15 alle 12.15, a San Giorgio in Salici succede qualcosa di speciale. Uno dei simboli del paese, il campanile, smette di essere solo un monumento da ammirare dal basso e diventa il cuore di un’esperienza viva, fatta di ritmo, ascolto e mani che lavorano insieme.
Per un’ora, la squadra campanaria paesana invita chiunque lo desideri a salire e provare a suonare le corde. Non serve alcuna esperienza né conoscere segreti particolari: basta la curiosità di mettersi in gioco e scoprire come nasce davvero il suono delle campane.
Salire lassù significa rallentare rispetto alla corsa quotidiana: sentirai il peso di un gesto antico, la soddisfazione di coordinarti con chi hai accanto e l’emozione di far vibrare il bronzo invece di limitarti ad ascoltarlo da lontano. È un invito semplice e diretto, aperto a chiunque abbia voglia di provare qualcosa di diverso e vedere da vicino cosa accade dietro quei rintocchi che scandiscono la vita della comunità.
Se ti incuriosisce guardare il paese da un’altra prospettiva e dare una mano a far suonare le campane, questo appuntamento è pensato proprio per te. I campanari ti aspettano.
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