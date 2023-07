San Giorgio in Salici: Giovedì torna la rassegna “E…state a Sona” con la commedia “Amando Lear”

Giovedì 13 luglio alle ore 21 è in calendario presso il campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici il secondo evento della Rassegna estiva organizzata dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona “E…state a Sona 2023” con la commedia “Amando Lear”.

Amando Lear è una commedia comica, in costume, in cui parte dei ruoli femminili vengono interpretati da uomini, richiamando la tradizione del teatro elisabettiano. Il costante ammiccamento all’attualità è la cifra stilistica di questo lavoro: un testo spassoso, mai volgare, con una regia divertente e un surreale e originale gioco di inserti contemporanei in epoca seicentesca.

La storia narra le vicende dell’annoiato e vanitoso Re Lear, che, stanco di non potersi dedicare a tempo pieno alla cura della propria immagine e dei propri hobby, decide di lasciare il regno alle sue adorate – quanto sgraziate – figlie, ponendo come unica condizione che gli manifestino incondizionato amore.

Delle tre figlie, l’unica a provare un sincero affetto per il genitore è la giovane Cenerentola, afflitta però da una timidezza tale da impedirle di esprimere i propri sentimenti in pubblico. La sua ritrosia viene strumentalizzata dalle più smaliziate sorelle, che la fanno escludere dalla ripartizione delle ricchezze del Regno.

Nel contempo, Re Lear, per alimentare ulteriormente il proprio ego, assume alle proprie dipendenze uno scrivano al primo impiego, il giovane William Shakespeare, cui affida il compito di scrivere la sua biografia. La freschezza del neoassunto unita alla sua abilità nel comporre versi poetici, lo rendono ben presto oggetto – suo malgrado – delle attenzioni amorose di Apollonia, la giunonica e attempata sorella di Re Lea, che diviene per lui una costante fonte di apprensione.

L’arrivo al castello di un affascinante principe, obbligato dal proprio padre a trovarsi una moglie per continuare beneficiare delle ricchezze di famiglia, anima ulteriormente il ménage del castello. Le due sorellastre cercano di accaparrarsi il bel giovane con ogni mezzo, mentre Re Lear, per fare in modo che una di loro sia la prescelta, cerca di nascondere l’esistenza della sua terza figlia.

Il destino ha tuttavia progetti differenti e da un incontro fortuito fra il principe e Cenerentola scatta un deflagrante colpo di fulmine. Può l’amore soccombere agli ostacoli? Certo che no! Come in ogni lieto fine che si rispetti, i due innamorati – con la complicità di Apollonia – riescono a coronare il loro sogno e a riappacificarsi con Re Lear.

L’ingresso alla commedia è gratuito, fino ad esaurimento posti.