San Giorgio in Salici: Giovedì la consulta organizza un incontro per illustrare la situazione della TAV, con il Comune e Cepav

Sicuramente un’assemblea di grande interesse quella che la consulta di frazione di San Giorgio in Salici organizza giovedì prossimo 23 giugno nella sala civica di via don Castello.

L’incontro, aperto a tutti, vedrà infatti intervenire il sindaco Gianluigi Mazzi con l’amministrazione comunale di Sona e tre tecnici di Cepav, gli ingegneri Germani e Caretta e il geometra Mercanti, per illustrare l’andamento dei lavori di realizzazione della TAV sul territorio, anche alla luce dei ritardi di cui il Baco ha dato notizia.

L’assemblea, che ha inizio alle ore 20.30, sarà anche occasione per un’analisi delle proposte formulate lo scorso 4 aprile dalla consulta per San Giorgio in Salici.

Nella foto, la galleria in fase di realizzazione nella frazione.