San Giorgio in Salici: Giovanissimi con i genitori cancellano le scritte oscene su un muro

E’ spesso bello vedere su vecchi muretti di recinzioni o su pareti di costruzioni abbandonate, figure colorate e piacevoli che ti fanno sorridere quando passi veloce sulla strada al loro fianco. E’ la cosiddetta arte dei murales, sono dipinti di bravissimi artisti che danno un tocco rivalutato e gioioso al muro e mandano un immediato messaggio positivo al passante.

Al contrario, è triste invece leggere sui muri frasi scurrili, che deturpano e degradano oltre che trasmettere messaggi negativi, spesso razzisti e omofobi.

Anche a San Giorgio in Salici su un muro erano presenti già da qualche settimana frasi offensive ed insultanti, ad indicare quasi l’esistenza di un luogo boccacesco proprio sulla strada che sale verso il centro della frazione.

Giustamente l’amministrazione comunale si è presa a carico di cancellare quelle frasi, coinvolgendo ragazzi più o meno della stessa età di chi le aveva scritte proprio per dare un forte valore educativo a quell’azione, anche come esempio per i coetanei.

Pertanto, un bel gruppetto di ragazzi e ragazze di II e III media, accompagnati dai genitori, si sono ritrovati, nell’ora più calda pomeridiana di sabato 10 giugno, ben attrezzati e pronti per cancellare le volgari scritte sull’alto muro di una recinzione in via Celà nella frazione.

Con grande impegno questi ragazzi hanno reso il muro come nuovo. Da lodare anche la collaborazione di tutto il vicinato.

Ha fatto piacere vedere la presenza attiva anche di tanti amministratori, insieme all’organizzatore dell’evento l’assessore Maurizio Moletta, il sindaco Gianfranco Dalla Valentina, l’assessore Orietta Vicentini ed i consiglieri Giuseppe Carcereri ed Edgardo Pesce, che insieme ai rappresentanti dei gruppi Fanti e Alpini della frazione hanno dato un segno operoso e di vicinanza verso la cittadinanza.

“Oggi è stato un bellissimo giorno per tutti a partire dai giovani con le loro famiglie, dagli stessi cittadini che sono scesi in strada per insegnare loro come usare i vari attrezzi e altri cittadini che con zappe e rastrelli hanno iniziato a pulire il marciapiede davanti a casa e alle associazioni che hanno anche loro seguito i vari lavori dei giovani protagonisti di oggi – spiega Moletta -. Questa sinergia di forze ci rende molto soddisfatti e il nostro spirito è proprio quello di essere sempre in strada in mezzo alla gente. Una cittadinanza attiva, è un forte stimolo per qualsiasi amministrazione”.