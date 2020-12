San Giorgio in Salici: Famiglia intossicata dal monossido di carbonio, intervengono i Vigili del Fuoco

Incidente che poteva avere esiti drammatici quello accaduto questa mattina a San Giorgio in Salici.

Una famiglia residente in via Da Vinci ha chiesto, infatti, l’intervento dei Vigili del Fuoco in quanto intossicata dal monossido di carbonio.

Sul posto oltre ai Vigili del Fuoco (nella foto) sono intervenute anche delle ambulanze, con le quali i cinque componenti della famiglia sono stati portati in ospedale. Fortunatamente nessuno è risultato in pericolo di vita.

Nel frattempo, i Vigili del Fuoco hanno riportato in sicurezza l’abitazione.