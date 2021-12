San Giorgio in Salici. E’ scomparso Antonio Zanoni, grande esempio di attaccamento alle istituzioni ed alla comunità

E’ scomparso nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, circondato dall’affetto dei suoi cari e proprio sulle porte del Natale, Antonio Zanoni, nato a San Giorgio in Salici il 18 gennaio 1933.

Fra Antonio Zanoni ed il consiglio comunale di Sona si è creato nei decenni un legame particolare, un esempio non comune di attaccamento alla propria comunità civica.

Risalendo al lontano 1975, già troviamo il poco più che trentenne Antonio attivo nell’impegno civico – “per promuovere lo sviluppo di San Giorgio in Salici” – come lui spesso dichiarava, manifestando un legame affettivo forte per il proprio paese, dove esercitava la professione di falegname.

In quell’anno venne eletto dal consiglio comunale a fare parte, in qualità di componente non consigliere, della terza commissione consigliare sanità ed assistenza, un organismo che prendeva in esame gli argomenti posti all’ordine del giorno della successiva seduta consigliare, all’interno della quale seppe esprimere con forza il proprio punto di vista. Fu lui stesso a richiedere di essere inserito nella commissione assistenza, per la vicinanza che sentiva verso le famiglie più disagiate, in periodi economici ancora difficili per molte famiglie.

Non si candidò mai per il ruolo di consigliere comunale, ma mai cessò di sentirsi legato all’attività civica e per questa ragione presenziò per decenni alle sedute consigliari, esempio non comune per i nostri giovani e non solo. Nei decenni è stato sorprendente per gli amministratori, che giungevano per le sedute consigliari, trovare già presente Antonio, attento ed interessato fino alla fine, anche in ore tarde.

Il sindaco di Sona Gianluigi Mazzi, sentito dal Baco, esprime il suo cordoglio per questa perdita. “Stamattina mi ha comunicato la triste notizia il figlio, Antonio aveva lasciato indicazioni che fossi avvisato direttamente. Quest’uomo ha dimostrato sempre un grande attaccamento alle istituzioni, onorandole con la costante partecipazione ai consigli comunali e ai vari eventi organizzati dal Comune. In questi anni ha saputo consigliarmi a modo suo, con fare molto discreto ma sempre con indicazioni sagge e centrate. Nel 2018 gli avevamo anche consegnato una targa in consiglio comunale, proprio come riconoscimento della sua tenace presenza alle sedute del consiglio comunale. Un abbraccio forte alla famiglia: posso dire che devono andare fieri per come Antonio ha ben vissuto il suo ruolo pubblico di cittadino impegnato ed il pieno rispetto civico”.

Antonio ha lasciato un ricordo particolare a chi, come chi scrive, lo ha conosciuto personalmente. Alla famiglia vadano le condoglianze del Baco.