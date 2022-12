San Giorgio in Salici: domenica Festa del Tesseramento per gli Alpini

Gli Alpini di San Giorgio in Salici celebrano domenica 4 dicembre la Festa del Tesseramento 2023.

Il ritrovo è fissato per le ore 9.15 presso la Baita di via Tiziano; dopo l’alzabandiera ci sarà il corteo per le vie di San Giorgio per raggiungere e deporre una corona d’alloro al “Parco del Milite Ignoto”, in via Don Castello.

Alle 10.30 si tiene la Santa Messa celebrata da don Giovanni Bendinelli e Don Giovanni Barlottini, appena insediati in parrocchia.

Saranno presenti anche le altre Associazioni d’Arma del Comune e le autorità civili; al termine della celebrazione religiosa, presso il monumento in piazza chiesa, ci sarà l’alzabandiera e onore ai Caduti di tutte le guerre, con deposizione di una corona d’alloro.

Il pranzo quest’anno si terrà presso il ristorante “La Serenità” di Valeggio sul Mincio. Le prenotazioni possono essere effettuate presso la Baita Alpini oppure chiamando Claudio Valbusa al numero 3480109612.