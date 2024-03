San Giorgio in Salici: Da oggi parte un corso gratuito di Lingua italiana per famiglie straniere

Nella costante ricerca di promuovere politiche di inclusione, l’amministrazione comunale di Sona ha abbracciato un‘iniziativa che punta all’abbattimento delle barriere linguistiche. L’idea è stata proposta dalla coordinatrice della Scuola Primaria Don Eliseo Panardo di San Giorgio, maestra Annalisa Silvestri.

La proposta ha trovato pieno sostegno nell’amministrazione comunale, con l’obiettivo di dare concretezza a politiche di inclusione sempre più urgenti.

Il corso di lingua italiana, livello A1, è gratuito ed è stato concepito per supportare le famiglie con figli che frequentano la scuola paritaria, con particolare attenzione alle esigenze delle famiglie di madrelingua non italiana.

Il corso si svolge settimanalmente, ogni mercoledì da oggi 6 marzo, nella sede della scuola paritaria, un luogo accogliente e facilmente accessibile per i genitori. Quest’iniziativa non si limita solo a fornire le basi linguistiche, a creare un ambiente inclusivo e solidale tra le famiglie multietniche, ma anche a permettere loro di incontrarsi e conoscersi, come sottolineato dalla Vicesindaca Monia Cimichella.

Per raccogliere i bisogni delle famiglie il Comune di Sona invita i cittadini interessati a scrivere alla mail pari.opportunita@comune.sona.vr.it.