San Giorgio in Salici: Condannata a 5 anni e 6 mesi per maltrattamento sugli animali, i fatti sono del 2017

Una sentenza che sicuramente farà scuola quella che qualche giorno fa a Verona ha condannato per maltrattamento di animali, incendio doloso e diffamazione a 5 anni e 6 mesi di reclusione, a 1.500 euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici la tenutaria di un casolare nel Comune di Sona dove numerosi cani, gatti ed un canarino venivano tenuti nell’assoluto degrado.

La vicenda risale a ben cinque anni fa. Siamo nel dicembre del 2017 quando, dopo alcune segnalazioni, la Polizia Forestale perquisì una cascina disabitata a Palazzina in località Rosolotti di San Giorgio in Salici. Quella che si manifesta agli agenti al loro ingresso nel casolare è un quadro sconvolgente: trentuno cani, un canarino ed una decina di gatti vivevano segregati senza le basilari norme igienico-sanitarie.

Gli animali provenivano dal Sud, da canili o da associazioni di volontari che li avevano spediti al Nord per migliorare le loro condizioni di vita, inviando a chi gestiva quella cascina soldi per prendersene cura. Senza rendersi conto di quale fosse invece la condizione in cui erano tenuti.

I racconti di chi era entrato in quel casolare sono veramente a tinte forti, si parla di pavimenti coperti di spessi strati di vomito e deiezioni, finestre serrate e ambienti senza aria.

Ma la storia non finì lì, infatti qualche giorno dopo il sequestro effettuato dalla Polizia Forestale, nella notte, a cavallo tra mercoledì 20 e giovedì 21 dicembre 2017, la tenutaria del casolare diede fuoco alla cascina, di proprietà di un soggetto anch’egli costituitosi parte civile nel processo. Scopo delle fiamme era quello di cancellare ogni prova di quanto accaduto. Fortunatamente nella casa in quel momento non c’era nessuno ed i Vigili del Fuoco, intervenuti con quattro mezzi fino alle 6 di mattina, avevano potuto risolvere la situazione senza pericoli per le persone. Era andata distrutta la parte del tetto interessata dal fuoco e il sottostante piano contenente masserizie.

E gli animali sequestrati? Inizialmente furono affidati in custodia giudiziaria al sindaco di Sona Gianluigi Mazzi. Successivamente, la custodia fu trasferita alla LAV Verona. Successivamente, tutti gli animali furono ceduti definitivamente proprio alla LAV, che ha quindi gestito la loro adozione con modalità certe e sicure per il loro benessere.

A seguito del processo, durato anni, proprio alla Lav, che si era costituita parte civile, sono stati ora liquidati 3mila euro per danni non patrimoniali e 18mila euro per danni patrimoniali. Un risarcimento è arrivato anche al proprietario del casolare incendiato. E, come si diceva, alla tenutaria di quel lager per animali è arrivata la condanna a 5 anni e 6 mesi di reclusione, a 1500 euro di multa e all’interdizione perpetua dai pubblici uffici.