San Giorgio in Salici: Celebrata la festa di Sant’Antonio Abate, con la benedizione del sale e dei mezzi agricoli

Nella ricorrenza della festa di Sant’Antonio Abate, protettore degli animali da stalla, da cortile e domestici, si è celebrata ieri domenica 16 gennaio anche nella parrocchia di San Giorgio in Salici la benedizione del sale e dei mezzi agricoli.

La frazione è ancor oggi ad alta vocazione agricola ed è molto sentito questo appuntamento che rimanda a quello di qualche decennio addietro, nel secolo scorso, quando il prete passava di corte in corte a benedire gli animali nelle stalle e gli attrezzi agricoli, quali mezzi necessari per la conduzione dei lavori nei campi.

Le massaie non erano da meno: chiedevano la benedizione degli animali del pollaio e del piccolo maialino, che di solito sostituiva quello già macellato, e anche del cane, animale da guardia, da caccia o da compagnia che faceva parte della corte.

La tradizione prevedeva che nel giorno del santo, il 17 gennaio, in chiesa dopo la prima messa, veniva benedetto il sale che ognuno portava da casa secondo la quantità che si prevedeva di utilizzare. Serviva da aggiungere alla normale alimentazione degli animali della stalla in quanto si pensava potesse tener lontane le malattie.

I mezzi agricoli in piazza a San Giorgio in Salici pronti per essere benedetti. Sopra, il parroco Padre Mortaro prepara la cesta con il sale da benedire.

Era una consuetudine, in occasione di questa ricorrenza, donare alla parrocchia un salame confezionato appositamente, un cotechino e delle uova, il tutto preparato dalla padrona di casa.

Faceva parte di questo dono anche una somma di denaro e ciò contribuiva al mantenimento del parroco e di chi viveva in canonica.

Un tempo, certamente a San Giorgio in Salici esisteva anche una Confraternita dedicata a questo santo, molto venerato tra i contadini. Non si trovano notizie scritte in merito, ma ci resta la testimonianza di un bastone processionale del XIX secolo così descritto dalla Soprintendenza dei beni artistici e storici nel suo inventario: “Sull’impugnatura sono incisi grappoli e foglie. Sopra un calice di foglie un vaso baccellato, alle cui due anse è appeso un cartiglio di latta, regge la statuetta di S. Antonio. Il santo ha mantello con cappuccio e il tau nella mano sinistra. Ai suoi piedi a sinistra un maialino nero. Sul cartiglio è dipinto: CONFRATERNITA / DI S. ANTONIO AB.”

Ora questa piccola opera è stata riprodotta e stampata su un santino utilizzabile come segnalibro e dato a ricordo in questa occasione.

La dimostrazione di quanto fosse popolare questo santo è data dall’esistenza di ben due dipinti esposti nella chiesa di San Giorgio.

Le tradizioni della cultura contadina ci ricordano quanto gli animali fossero fonte di sopravvivenza e patrimonio della famiglia, per il lavoro e per l’alimentazione. Oggi i mezzi e gli attrezzi meccanici hanno sostituito, almeno in parte, le braccia dei contadini mentre i motori delle macchine agricole hanno preso il posto dei buoi, dei cavalli e degli asini, ma la venerazione di Sant’Antonio Abate e il senso di gratitudine verso i doni della natura resta forte in chi vive di agricoltura.

La tradizione voleva anche, e ancora vuole oggi, che in questo giorno si assaggi il salame nuovo cotto sulla brace accompagnato dal primo vino ormai pronto per l’assaggio e per rallegrare la festa in onore del Santo.