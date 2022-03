San Giorgio in Salici: Approvata la realizzazione del marciapiede in via Santini

In forza dell’accordo di programma stipulato tra il Comune di Sona e la società che ha presentato il piano di lottizzazione residenziale denominato “Cachi”, verrà realizzato a San Giorgio in Salici il marciapiede in via Santini.

L’opera compensativa di interesse pubblico ha un costo di 312.500 euro, interamente a carico del privato.

Il progetto (nella foto) prevede la realizzazione del marciapiede lungo il percorso stradale che parte dalla lottizzazione in via Da Vinci fino all’incrocio con la piazza della Chiesa parrocchiale.

Con delibera dello scorso primo marzo, la Giunta comunale di Sona ha previsto un termine massimo di sei mesi per l’ultimazione ed il collaudo del marciapiede.