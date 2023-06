San Giorgio in Salici. Alla Scuola dell’Infanzia Don Panardo in scena lo spettacolo Salviamo l’Arcobaleno, interpretato dai genitori

Presso il campo sportivo parrocchiale di San Giorgio in Salici si è tenuta l’annuale Festa del Bambino, momento conclusivo dell’anno scolastico che ha visto partecipare tutti i bambini della Scuola dell’Infanzia Don Eliseo Panardo.

L’evento, organizzato dalla coordinatrice della scuola Annalisa Silvestri assieme alle maestre delle sezioni, è stato reso possibile grazie al supporto del Comitato di Gestione e alla preziosa collaborazione dei genitori stessi. Ad aprire il momento di festa sono state le parole della presidente Elisa Venturelli, parole che hanno ricordato di quanto sia importante organizzare momenti di condivisione comunitaria dove tutti, grandi e piccini, contribuiscono a creare occasioni che poi rimangono impresse nella memoria.

Presenti all’evento gli assessori Orietta Vicentini e Maurizio Moletta assieme al consigliere Edgardo Pesce, ai rappresentanti di tutte le associazioni del paese invitati per l’occasione, e in particolar modo l’associazione FIDAS di San Giorgio in Salici, rappresentata dal presidente Giorgio Bordignon.

Durante la festa, infatti, è stato rappresentato uno spaccato dello spettacolo teatrale e musicale di David Conati e Giordano Bruno Tedeschi Salviamo l’Arcobaleno, messo in scena da alcuni genitori.

La vicenda, ambientata nella foresta, si snoda attraverso i cinque i continenti e vede come protagonisti gli animali di tutto il mondo, capitanati da un piccolo colibrì che si è messo in testa, contro l’indifferenza generale, di recuperare a tutti i costi l’arcobaleno scomparso. L’insegnamento dell’opera è quello di far scoprire l’importanza della partecipazione, dell’aiuto e rispetto reciproco, della generosità e della gratuità del donare, tutti valori espressi dalla donazione di sangue.

Da qui emerge il più importante dei valori: il sapersi donare all’altro, ovvero mettersi a disposizione di chi ne ha più bisogno donando un parte di noi per salvare la vita al prossimo.