San Giorgio in… meme. Due ragazzi lanciano una (seguita) pagina Instagram sui tormentoni della frazione

Se sei di San Giorgio in Salici, può essere che tu lo conosca. Se non lo sei fa lo stesso… l’importante è che ti piacciano i bogoni della sagra: in questo caso, di sicuro avrai sentito parlare del fenomeno “sangiorgio_meme_”.

Negli ultimi mesi infatti, su Instagram, una nuova pagina coinvolge l’interesse del popolo dei sangiorgiani, nativi e acquisiti, che hanno visto catapultare involontariamente il loro piccolo mondo reale su quello virtuale di internet.

Si tratta delle divertenti e colorate “vignette” (nelle foto alcuni dei meme pubblicati) che raccontano del paese e i suoi più celebri protagonisti. Dal campo del Grest al bancone del bar, dal pane del fornaio alla torta della trattoria, dalle giostre della sagra alle caramelle del parroco… e chi più ne ha più ne metta.

Una nota per chi non fosse avvezzo: secondo il buon Treccani, un meme è “un contenuto composto da un’immagine e un testo, spesso ironico, in grado di monopolizzare l’attenzione degli utenti sul web”. Il fatto è quindi questo: due ragazzi dall’identità segreta, di 20 e 21 anni, originari del luogo, hanno creato un nuovo format social. E pian piano l’ironia ha contagiato i compaesani.

Noi del Baco da Seta siamo riusciti ad agganciarli e a farci strappare un’intervista in incognito, per farci raccontare la storia del loro progetto.

Come vi è venuta l’idea di aprire una pagina Instagram sul paese in cui vivete?

Al giorno d’oggi, Instagram pullula di meme che ironizzano su qualsiasi cosa. È iniziato tutto per gioco, quando tra di noi provavamo ad associare alcune immagini famose al nostro paese… e così è nata l’idea di creare una pagina vera e propria. Altri avevano già provato a lanciarne una per San Giorgio, ma senza successo. Per questo l’abbiamo creata senza grandi aspettative… e invece siamo saliti subito con like e follow!

Indubbiamente, il punto di forza sta nel senso di familiarità che le situazioni da voi raccontate creano nelle persone. Questo proprio perché vivete in una piccola frazione, e i punti di riferimento sono pochi ma ben solidi! Come fate quindi a farvi venire idee sempre diverse? È difficile o vi riescono naturali?

Quando abbiamo iniziato le idee nascevano per caso, spontanee, e pubblicavamo ogni volta che ne pensavamo una. In poco tempo però ci siamo accorti che non è così semplice trovare nuovi spunti. Allora abbiamo tirato un po’ il freno, e ci siamo organizzati.

Quindi avete un piano editoriale preciso?

Sì, con il tempo abbiamo cominciato a programmare i post e le pubblicazioni. Dobbiamo portarci avanti, perché i nostri impegni non ci lasciano molto tempo. A volte lavoriamo sopra a delle basi già fatte, altre volte invece capita che ricordiamo qualcosa che riguarda paese, e la nostra mente lo immagina in automatico sottoforma di meme. Viviamo la realtà in costante deformazione ‘professionale’.

Interessante… Ma sapendo che a San Giorgio in Salici vivono migliaia e migliaia di persone, avete intenzione di farla crescere o di espanderla a chi ancora non vi segue?

Beh, visto il successo, di sicuro l’idea sarebbe quella di allargarla a tutto il paese. Ci sono ancora molte persone che non ci conoscono, ma l’intenzione è quella di non di uscire dai nostri confini. Spesso i nostri meme fanno riferimento a contesti attuali, ma anche a persone o situazioni del passato. Quello che ci piacerebbe, quindi, è di raggiungere anche tutti i ‘sangiorgiani’ che si sono spostati e vivono altrove, ma che hanno le loro radici qui. Inoltre, vorremmo cercare di estendere il target. Attualmente, il 40% di quelli che ci seguono hanno tra i 25 e i 34 anni, mentre il 21% è tra i 18 e 24 anni.

Vi vedremo anche nelle stories prima o poi?

Quella delle stories di Instagram è un’altra sfida che stiamo progettando. Dobbiamo trovare un modo per renderle ‘nostre’, senza fare un semplice repost. Vogliamo creare contenuti innovativi, come ad esempio sondaggi o domande, per creare più interazione con i nostri follower.

Si direbbe che la vostra creatività sia davvero ben strutturata. Grazie per aver risposto in modo così esaustivo e preciso. Solo un’ultima domanda… sicuri di non voler svelare i vostri nomi?

E’ un segreto di Stato. Tra tutte le voci sentite in giro su chi siamo, nessuno si è mai avvicinato davvero. Nemmeno i nostri amici lo sanno… Siamo come Batman e Robin: nessuno conosce la nostra identità!