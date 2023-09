San Giorgio in festa per nonna Lina che compie 102 anni

Il caldo pomeriggio del 5 settembre scorso è stato un giorno speciale per la carissima Lina Cicheri che ha tagliato il traguardo dei 102 anni.

In un clima di grande gioia, tutti i familiari si sono ritrovati insieme a San Giorgio in Salici per festeggiare la ultracentenaria. I figli Fiorenzo, Luciano, Elide e Adriana, i nipoti e i pronipoti, tutti attorno a lei per coccolarla, fare gli auguri e lei, un po’ sorpresa ma visibilmente felice, ricambiava con tanti bacetti. Nonostante la veneranda età, la sua persona mantiene ancora l’aspetto di sempre, ben composta, attenta e vigile come un tempo, anche se la parola a volte stenta ad uscire e i ricordi vanno e vengono.

In rappresentanza dell’amministrazione comunale di Sona, hanno portato gli auguri e un bel mazzo di fiori alla speciale cittadina gli assessori Maurizio Moletta e Paolo Bellotti, auguri personali e di tutti i 17 mila abitanti del Comune.

Forse è la più anziana del Comune, ha detto l’assessore Bellotti complimentandosi con la festeggiata e constatando quanto sia ben custodita dal figlio Fiorenzo e dalla nuora Marisa nella casa in via Giacomona dove vive.

Lina Cicheri. Sopra, la 102enne con Lina con i figli. Da sx Fiorenzo, Luciano, Elide ed Adriana.

Anche l’amico Guerrino Bordignon ha voluto essere presente per la visita e gli auguri, raccontando che ci sono più di 30 persone oltre i 90 anni nella frazione di San Giorgio. Al mattino aveva fatto visita alla centenaria anche il viceparroco don Giovanni Barlottini donando la benedizione e portando gli auguri di tutta la comunità della parrocchia.

La dottoressa Marianna Bar, suo medico curante, non ha voluto mancare per gli auguri ed è arrivata verso sera dopo aver esaurito il prezioso lavoro con i pazienti in ambulatorio. I vicini di casa e molti altri sono stati solleciti a venirla a salutare per questo importante traguardo, apprezzando la sua presenza discreta e sincera.

Il figlio Fiorenzo, mostrando alla mamma con orgoglio l’ultimo suo pronipote di 2 anni, ha fatto notare che un secolo separa questi suoi famigliari. Un secolo è un tempo enorme, eppure Lina ha avuto il previlegio di viverlo nella sua famiglia giorno per giorno, attraversando i vari momenti storici, sociali e personali. La sua presenza è testimonianza del tempo passato, ma anche speranza per tutti di quello ancora a venire.