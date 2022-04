San Francesco del Marano tra Sona e Bussolengo, un’azienda agricola modello nel 1939

La frutticoltura ha sempre rappresentato un grande impegno per i nostri agricoltori. Vi sono stati momenti in cui questa attività ha raggiunto livelli di eccellenza.

Lo abbiamo scoperto sfogliando alcune pagine di “Verona e il Garda”, un’elegante rivista patinata che trattava di attualità e cultura, pubblicata fra gli anni ’20 e ’40 del secolo scorso. Sul numero di giugno del 1939 fu pubblicato un servizio (scaricabile sotto questo articolo) dedicato all’azienda agricola di San Francesco del Marano; è una località, questa, posta fra i confini dei Comuni di Bussolengo e Sona, oggi diremmo “a ridosso della Grande Mela”.

Vi è tracciato l’elogio del proprietario, Augusto Mariotto, e della sua operosa manodopera, circa 150 persone che affollavano l’azienda. Quei 296 campi producevano pesche, uva, fragole, pere, frumento e granoturco, destinati ai mercati di tutta Europa, seguendo metodi di coltura che costituivano un vero e proprio modello da seguire, tanto da guadagnarsi il Brevetto della Real Casa.

Ma questo non fu l’unico riconoscimento, altri furono il titolo di Cavalierato del lavoro, la Stella al Merito Rurale, la Commenda della Corona d’Italia, e varie medaglie che Mariotto donò come oro alla patria.

Su “Verona e il Garda” una pagine pubblicitaria della “Cooperativa frutticoltori Mancalacqua di Sona”, per la mostra delle pesche a Verona nel 1942. Sopra, lavorazioni presso l’azienda agricola Mariotto.

Stupiva la capacità di produrre 32 quintali di grano per ettaro, raggiunta in soli 94 giorni, dalla semina primaverile al collocamento del prodotto in granaio. Per questo molte illustri personalità giungevano al Marano per ammirare il “metodo Mariotto”, fra esse perfino Gabriele D’Annunzio.

Fu anche girato in quel 1939 un film dall’Istituto Luce per illustrare i vari metodi di lavorazione e i procedimenti tecnici che stavano alla base di così tanta e pregevole produzione. Il documentario fu proiettato alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.