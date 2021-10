Salvatores gira a Corte Guastalla di San Giorgio in Salici alcune scene de “Il ritorno di Casanova”

Il nuovo film di Gabriele Salvatores, con protagonista Toni Servillo, ha come set il Veneto. “Il ritorno di Casanova”, il nuovo progetto del regista premio Oscar, la cui lavorazione è iniziata a settembre, viene girato infatti nelle province di Venezia, Verona, Vicenza e Padova.

Scritto da Salvatores insieme al pluripremiato sceneggiatore padovano Umberto Contarello e Sara Mosetti, “Il ritorno di Casanova” è la storia di un celebre regista che intraprende la sua ultima, tormentata, opera, tratta dall’omonimo racconto di Arthur Schnitzler.

Il film è prodotto da Indiana Production con Rai Cinema, con il contributo della Regione del Veneto (tramite i fondi del bando POR FESR 2014-2020) e in collaborazione con la Veneto Film Commission.

Le location, come si diceva, spaziano dal centro storico di Venezia al Lido, dove alcune riprese sono state realizzate anche in occasione della Mostra del Cinema ad inizio settembre, a Villa Fracanzan Piovene a Orgiano in provincia di Vicenza.

Anche Sona entra pienamente in quest’opera in quanto ieri 13 ottobre la troupe di Salvatores ha girato dal mattino fino a sera anche nel nostro Comune, nella meravigliosa location di Corte Guastalla a San Giorgio in Salici.

Il regista Salvatores, Toni Servillo e la troupe del film hanno ricevuto sul set nel corso della giornata la visita del sindaco Gianluigi Mazzi (nelle foto), che li ha ringraziati per la scelta del sito, che certifica per l’ennesima volta la meraviglia artistica e naturalistica del territorio del Comune di Sona.