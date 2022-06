Sala piena a Lugagnano, Verona Domani per Sona ha presentato le proposte progettuali per la frazione

Iniziamo dalla fine. In questi tempi di post pandemia e di desertificazione della partecipazione trovare un martedì sera di fine giugno una sala piena per parlare di politica e di territorio rappresenta sicuramente una bella notizia, assolutamente in controtendenza positiva. Merito degli organizzatori.

Questo il messaggio forse più forte che esce dalla serata organizzata il 28 giugno a Lugagnano da Verona Domani per Sona, per presentare alcune proposte progettuali dedicate alla frazione dopo l’evento analogo che si era tenuto a Sona lo scorso 15 marzo. E, come a Sona, uguale è stato lo slogan di fondo lanciato a Lugagnano: “Dobbiamo alzare l’asticella della progettazione sul territorio”.

Ad aprire il consigliere comunale di Verona Domani per Sona Nicolò Ferrari, che nel suo intervento – rivendicando l’assoluta indipendenza del gruppo da qualsiasi partito – ha insistito sulla differenza tra la condotta tenuta da Verona Domani nelle recentissime elezioni a Verona, dove era parte dello schieramento che sosteneva il sindaco uscente Sboarina, e la condotta da tenere a Sona. “Là, nella grande città, la politica alta, che richiede accordi e scelte puramente politiche, qui a Sona la politica bassa, sul territorio, che vuole parlare solo di progetti”. Una difesa, lanciata proprio in apertura, che segnala un certo imbarazzo nel vestire casacche che appaiono differenti nei due contesti.

Dopo di lui si è entrati nel merito della serata, con la presentazione di Nicolò Bergamin molto efficace e documentato nello spiegare quello che sarà l’andamento demografico del paese di Lugagnano nei prossimi anni. Con l’evidenza che, mentre negli anni Ottanta eravamo una comunità giovane, siamo già e diventeremo sempre più una comunità composta soprattutto da anziani. Con tutte le conseguenze che ne deriveranno innanzitutto in tema di welfare.

La proposta progettuale di Verona Domani per Sona per la frazione di Lugagnano, illustrata oltre che da Bergamin anche da Marco Castioni e dal consigliere comunale Katia Rigo, da poco passata dalla maggioranza al gruppo di Ferrari, verte su tre capisaldi: la Casa di Alice, la piazza della chiesa e la biblioteca.

La premessa all’illustrazione delle proposte è importante e va sottolineata. “Noi questa sera vogliamo presentare un metodo di lavoro e un metodo per pensare il territorio, non siamo qui ad indicare opere già cantierabili e definite nel dettaglio. Quello è un lavoro da fare assieme. Vogliamo aprire una strada di discussione con la comunità, con tutti coloro che vorranno confrontarsi con noi”, hanno indicato i tre relatori.

Per la Casa di Alice, presentata lo scorso sabato dall’amministrazione comunale come l’area destinata a diventare la cittadella delle associazioni, l’idea è quella di proseguire lungo la linea tracciata dall’amministrazione Mazzi ma “con maggiore capacità progettuale, pensando a far crescere quell’area in una prospettiva di lungo periodo”, come ha spiegato Castioni, anche lui preparato e documentato. “Più che una cittadella delle associazioni puntiamo ad una cittadella della comunità. Perché la comunità comprende anche le associazioni ma non si esaurisce in esse”.

L’idea presentata è quella di uno sviluppo per step dell’area, in maniera da renderla progressivamente più ricettiva di esigenze differenti. Tra le proposte, la realizzazione di un’area verde con anche un anfiteatro per gli eventi all’aperto ed uno per gli eventi al chiuso, che possono trasformarsi in una piccola arena completa; la previsione di spazi per praticare sport a bassa intensità per gli anziani ed altre soluzioni per la comunità; l’idea di spostare nell’area il mercato paesano; di creare un parcheggio sotterraneo; di dare vita ad una struttura dedicata a forme di convivenza per anziani e per cittadini fragili. E molto altro, come lo spostamento in quell’area e in un’unica sede di tutti i medici di base.

Con anche attenzione al fattore ambientale, ad esempio per il recupero e riuso delle precipitazioni meteoriche. Nella foto qui sotto quello che potrebbe essere risultato finale di tutto il processo.

Il secondo perno progettuale è quello di una completa revisione della piazza della chiesa. “Si tratta più che altro di una provocazione – ha spiegato Katia Rigo – in quanto tutti sappiamo che quell’area è di proprietà della curia veronese. Ma con questo interlocutore si potrebbe arrivare ad un accordo”.

Nella sostanza, l’idea sarebbe quella di trasformare l’attuale piazza in un’area verde a parco, che si saldi all’attuale parchetto dove è presento il monumento ai caduti (foto qui sotto). Con i parcheggi persi recuperati però presso la Casa di Alice. L’esigenza da soddisfare, hanno spiegato i relatori, è quella di creare un reale spazio aggregativo che ora non c’è.

Terzo punto focale è la realizzazione di una biblioteca autonoma, un edificio ampio e idoneo a servire le esigenze di una popolazione che a Lugagnano sfiora i diecimila abitanti. “Le tre stanze ricavate recentemente dal Comune nelle scuole elementari – ha spiegato Bergamin – sono un passo avanti, ma certo non sono sufficienti a rispondere alla grande domanda di spazi accessibili per chi vuole leggere, studiare, incontrarsi”.

E’ evidente che al gruppo non è piaciuta la critica che il Baco aveva fatto nel pezzo che raccontava l’assemblea di Sona dove indicavamo che, a fronte di tanti progetti, non si era accennato a come finanziarli. In più di uno dei relatori ha sottolineato questo fastidio, d’altra parte inevitabile in quanto anche il Baco deve fare il proprio mestiere. Questo è il sale dei ruoli differenti nel dibattito pubblico. I relatori hanno, quindi, spiegato che le linee per finanziare i progetti proposti ci sono e sono sono molteplici: forme di partenariato pubblico-privato, i fondi del PNRR, il bilancio comunale che “presenta degli utili che vanno utilizzati mentre ora abbiamo 3.6 milioni fermi come risultato di amministrazione” e l’accesso ai contributi UE.

Proseguendo su questo tema, è stato quindi il presidente del consiglio comunale Mattia Leoni, nel non comodo ruolo di essere in questa veste alternativo all’amministrazione Mazzi e contemporaneamente componente dell’attuale maggioranza, ad indicare come fondamentale sia una progettualità che permetta di accedere a tutta una serie di finanziamenti sia nazionali che europei. “Questa attività di presentare progetti per riuscire a farli finanziare non deve essere per il Comune un’attività straordinaria, ma deve diventare il normale modo di agire. Io ho personalmente dimostrato di saperlo fare, ad esempio con il finanziamento ottenuto per le politiche giovanili”, ha spiegato Leoni.

Al termine qualche domanda del pubblico ed un saluto finale di Ferrari, che ha indicato ai presenti come “noi vogliamo diventare i vostri rappresentanti, e il nostro modo di lavorare è questo e lo porteremo avanti per tutta la campagna elettorale che è già partita”. Ferrari ha anche annunciato un evento che si terrà a settembre a Lugagnano e che coinvolgerà tutte le frazioni, oltre ad anticipare che i successivi incontri di presentazione delle proposte progettuali a San Giorgio in Salici e Palazzolo saranno dopo l’estate.