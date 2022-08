Sagra parrocchiale di Sona, da venerdì iniziano sei giorni di festa

Anche a Sona, dopo due edizioni sospese a causa della pandemia, la comunità torna a fare festa in occasione della sagra parrocchiale di San Luigi.

La voglia di tornare ad incontrarsi traspare, nel libretto curato dal gruppo organizzatore (scaricabile sotto questo articolo), sia dal saluto iniziale del parroco don Giorgio Zampini, assieme a don Francesco, don Fabio e suor Pierida, che da quello del gruppo organizzatore, composto da adulti e giovani (nella foto sopra, con il parroco don Giorgio).

L’articolazione della sagra è confermata, sul modello dell’ultima edizione del 2019, su sei giornate a partire da venerdì 2 settembre fino a mercoledì 7 settembre. È un’occasione di incontro animato dal programma musicale, dal chiosco gastronomico e dalla pesca di beneficenza, ma anche di opportunità religiosa e culturale.

Infatti, già nel messaggio di benvenuto viene data evidenza all’esposizione nella chiesa parrocchiale di icone sacre opera di Loredana Zoccatelli intitolata “Icone Spiritualità senza tempo” che è sicuramente da non perdere.

Negli stessi giorni, in sala consigliare, a cura di Pro Loco Sona, è visitabile l’esposizione di modellismo dal titolo “Miniature di terra e di mare” con allestimenti molto particolari ed affascinanti.

Tornando al libretto ufficiale, va data evidenza all’interessante approfondimento storico sull’oratorio dell’Immacolata curato a più mani da Franco Fedrigo, Mario Nicoli (storici del Baco) e Luca Bortignon.

Ogni giornata prevede un servizio enogastronomico di qualità con primi piatti, secondi e dessert, accompagnati da contorni e bevande e la ricca pesca di beneficenza presso le opere parrocchiali.

Il programma di venerdì 2 settembre, prima serata, che si apre con la messa alle 18.30 prevede alle 21 il concerto del Corpo Bandistico di Sona. Sabato 3 settembre, la messa delle 18.30 sarà animata dal “Gruppo degli Ottoni” ed alle 21 è prevista serata dance a cura di Radio Studio Più con DJ DAMI e l’animazione di ASK.

Domenica 4 settembre, da segnalare l’aperitivo in piazza alle 11.45 e, alle 18.30, l’apertura straordinaria della chiesa di San Salvatore al cimitero con messa animata dal coro “Il mio Paese” ed, a seguire, illustrazione degli affreschi trecenteschi restaurati di recente dall’amministrazione comunale. La serata continua in piazza alle 21 con il concerto della Devius Band Live.

Lunedì 5 settembre, alle 18.30 la tradizionale messa con i sacerdoti originari di Sona, i parroci che hanno svolto il ministero, i diaconi di Sona e i sacerdoti dell’unità pastorale, ed alle 21 la serata Karaoke con Tony & Flo.

Martedì 6 settembre, gli stand aprono già alle 12 in occasione della 59esima edizione della classica e famosa corsa ciclistica Gran Premio San Luigi che partirà alle 14.30. La serata continuerà alle 21 con l’orchestra Susanna Pepe.

Infine, mercoledì 7 settembre, serata finale con alle 21 con il gruppo musicale Afro Evolution in collaborazione con AVIS Comunale di Sona, ed alle 23 spettacolo pirotecnico a cura di “La Pirofantasia Fireworks” ed a seguire concerto campanario a conclusione della sagra.

Sono tante anche in questa edizione le realtà economiche presenti nel libretto della sagra che sostengono la realizzazione di un evento che richiede tanto impegno ed organizzazione, ma che è ricompensato dalla voglia di incontrarsi e di fare festa tipica di una comunità non solo religiosa ma anche civile.

Una voglia di incontrarsi che il gruppo organizzatore per evidenza nel suo messaggio di benvenuto e che diventa occasione di gioioso incontro e di servizio sia per adulti che per giovani e giovanissimi, riprendendo il consolidato ed affidabile modello organizzativo collaudato nelle ultime edizioni.