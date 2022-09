Sagra di Palazzolo: questa sera si inizia con la musica anni 70/80 del Dj Rana

Non si sono di certo persi d’animo gli organizzatori della Sagra di Palazzolo costretti per un imprevisto dell’ultimo momento a cambiare il programma della serata inaugurale di oggi venerdì 9 a causa dello spostamento a data da destinarsi della commedia teatrale “Uselin della Comare”.

Ad allietare la serata di oggi nel campo sportivo parrocchiale subito dopo l’apertura dei chioschi gastronomici sarà, infatti, il Dj Rana e la sua musica anni 70/80 che farà ballare i numerosi appassionati degli anni d’oro della musica Disco.

Non sarà una serata soltanto revival in quanto è ben noto come la musica non fa distinzione di età e sicuramente anche i ragazzi più giovani sapranno apprezzare la funky music, i ritmi afro e tutto quel genere che ha realmente caratterizzato un’epoca.

La sagra di Palazzolo che inizia oggi prosegue poi fino a martedì 13 con un ricco programma sia musicale che culturale che enogastronomico assolutamente imperdibile.