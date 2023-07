Sagra di Mancalacqua a Lugagnano: Un evento che ha saputo coniugare festa con solidarietà grazie ai tanti volontari

L’estate 2023 ha visto sul nostro territorio il ritorno di evento di sicura importanza: la Sagra di Mancalacqua a Lugagnano. Come da tradizione già lo slogan dava il segno forte dello spirito che animava gli organizzatori: “Un quartiere per il bene comune”.

La sagra è, infatti, la festa del popoloso quartiere di via Volturno, si tiene nell’area verde del parco Germano Tortella ed era in programma da venerdì 30 giugno a domenica 2 luglio. In realtà la serata di venerdì è saltata a causa del tempo avverso, ma in compenso le serate di sabato e domenica hanno registrato uno straordinario tutto esaurito che ha sicuramente compensato il venerdì perso.

La sagra di Mancalacqua è, di fatto, il frutto di un’importante collaborazione tra tante associazioni: Mancalacqua Project, il Gruppo Alpini Lugagnano, l’AVIS Lugagnano e il Vespa Club di Lugagnano, con Il Baco da Seta nella veste di media partner ufficiale.

Ottimo cibo e tanta musica hanno, come da tradizione, contraddistinto le serate da Sagra, creando quel clima accogliente e divertente che sono il vero marchio di fabbrica dell’evento. Ad aggiungere valore al valore, il ricavato della manifestazione e del prezioso lavoro dei tantissimi volontari verrà devoluto al SOS Sona. Festa, comunità e solidarietà: ingredienti perfetti per una sagra che ha lasciato il segno.