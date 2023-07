Sagra di Lugagnano: Spostata a mercoledì l’ultima serata per i danni provocati dalla tempesta

La tempesta che questa notte ha duramente colpito il nostro territorio, con alberi secolari divelti, strade interrotte, auto distrutte, chicchi di grandine enormi, cappotti termini delle case danneggiati, lucernari rotti ed intonaci bucati, sta creando anche oggi molti disagi.

Come infatti ha dichiarato al Baco il sindaco di Sona Dalla Valentina: “La situazione emergenziale non è ancora chiusa, chiediamo pazienza e tanta attenzione: Non cimentatevi in operazioni che chiedono l’intervento dei Vigili del Fuoco. Evitate le strade interne ancora bloccate. Nel corso della giornata contiamo di stabilizzare la situazione su tutte le strade, anche se ci vorranno giorni per rimuovere tutto ciò che è crollato sotto la violenza del vento”.

Per questi motivi gli organizzatori della sagra parrocchiale di Lugagnano, che si sta svolgendo nella frazione da giovedì scorso, hanno deciso di rimandare a domani mercoledì 26 luglio l’ultima serata, che si sarebbe dovuta tenere oggi. Rimane immutato il programma che vede alle 20.30 serata di ballo country con la scuola “West & Friends” e alle 23.30 spettacolo pirotecnico finale.

Una decisione motivata dalla necessità di ripristinare gli spazi in quanto molti sono stati i danni creati anche agli ambienti della sagra, come si può vedere nella foto di Gaetano Fattori.

Questa sera saranno comunque regolarmente aperte dalle 19.30 alle 21.30 la pesca di beneficenza e le giostre sul piazzale della chiesa.