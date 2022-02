Sabato torna la rassegna per famiglie “Buonanotte Sognatori” al teatro parrocchiale di Lugagnano

Dopo il posticipo della terza serata in programma sabato 22 gennaio a causa di indisponibilità della compagnia teatrale coinvolta per motivi di salute, torna questo sabato 19 febbraio alle ore 20.30 nel teatro parrocchiale di Lugagnano l’appuntamento della rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori, nella sua 25esima edizione proposta da Pro Loco Sona.

“Racconto tra cielo e mare” è il titolo dello spettacolo di sabato, proposto dalla compagnia “Fior di teatro” con Nicola Pazzocco e Paola Zermian e la supervisione di Cristina Falziroli.

Si tratta di un racconto divertente che si snoda attraverso il gioco avventuroso di due personaggi usciti da una dimensione fiabesca e teatrale che si incontrano e insieme danno vita ad un susseguirsi di situazioni, a volte buffe, altre commoventi. I due decidono di coinvolgere il pubblico nel loro viaggio, che è poi un percorso di fantasia nel quale avvengono incontri, si scoprono luoghi, si conosce la natura… Di volta in volta saranno approfonditi i momenti nei quali i bambini mostreranno più interesse, ogni messa in scena risulta così personalizzata per un determinato gruppo di piccoli spettatori.

La rassegna di teatro per famiglie Buonanotte Sognatori è sostenuta dall’assessorato alla cultura del Comune di Sona, dall’azienda Planetel che è presente come main partner e dall’azienda Lazzarini Pneusservice presente come partner.

Partner speciale è Avis Comunale Lugagnano che sostiene la rassegna in stretta collaborazione con Pro Loco Sona. Il Baco da Seta è media partner della rassegna.

È possibile prenotare il proprio posto in sala utilizzando il servizio attivo per le iniziative culturali del Comune di Sona disponibile a questo link. Ricordiamo che la partecipazione è libera e, nel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, richiede dai 12 anni Green Pass rafforzato e mascherina FFP2.