Sabato torna la “Notte Bianca” a Bussolengo, moltissimi gli eventi in programma

Tra le tante iniziative che in questa prima parte dell’estate animano il nostro territorio, va segnalata la “Notte Bianca” che si tiene a Bussolengo sabato prossimo 16 luglio.

L’evento, organizzato dal Comune, dalla Pro Loco e dal Distretto del Commercio di Bussolengo “La Rosa di San Valentino Eternamore”, si tiene nelle vie del centro di Bussolengo dalle 19 fino alle 2.

Negozi aperti e occasioni di intrattenimento animeranno la serata fino a tarda notte, con musica, food&drink, shopping e sport.

Il nutrito programma della notte bianca, distribuito su vari punti, prevede in piazzetta San Gaetano dalle 19 stand food&drink e dalle 22 musica live con la Shooting Cow Rock & Roll Band. In via Mazzini dalle 21 musica live con la band Due3otto presso l’Enoteca di Simone Madella; in via Santa Maria dalle 19 esposizione di mobili antichi restaurati presso la Bottega del Vicolo. In piazza XXVI Aprile dalle 19 stand F.lli Checchini con vino, birra e risotto, alle 21 spettacolo “Notte d’Oriente” dell’accademia di Dana Margarita e alle 23 “Joyland Don’t Stop the party!”, un adrenalinico evento dedicato alle migliori hit degli anni 90 ad oggi con numerose mascotte ed effetti speciali.

Proseguendo, in via Piorta dalle 19 Griffi Beauty store: make up flash, in piazza della Libertà dalle 19 Food Truck e Drink & Beer stand Overtime; in piazza della Vittoria dalle 19 stand Hobbisti e in via Roma alle 21 sfilata di moda Zig Zag abbigliamento con Dj Ricky Palazzo.

In piazza Nuova dalle 19 Food Truck e @lavelocanda propone un’ampia offerta di vini e gin per aperitivo o cena a base di Cicchetti e Taglieri, dalle 21.30 “Notte Latina”, le migliori hit del passato e di oggi con Dj Alex e dalle 22.30 Dj set Momo Peprah Wayne P.

Proseguendo con il programma, in via Borghetto dalle 19 stand Proloco, con arrosticini, patatine e birra e stand dolci ungheresi e frittelle; in via Borgolecco dalle 19 “El Borgo Bussolengo”, cucina tipica veronese con plateatico esterno; in via Matteotti dalle 19 Dj set presso la Pizzeria Poseidon – Serata Olè: specialità Paella y sangria.

In via De Gasperi dalle 19 stand Agespha con oggettistica varia, il Panificio Paiarolli propone pizza al taglio, treccine, Krapfen, panini imbottiti, e panini con salamella cotta al forno, stand Caramelle, attività delle associazioni sportive scacchi, pallavolo, Bussolengo calcio e Camminarte Rotelle Scintillanti. Il Basket Bussolengo sarà alla piastra del centro sociale. Dalle 19.30 alle 21 Trio di archi presso la Gelateria Zocca, dalle 21 alle 22.30 Dj set presso la gioielleria Carato, Ottica Visionaria, Gelateria California e La cornice, dalle 22.30 alle 1 Music & Drink allo stand Drink Factory & Bussolengo Calcio, con trucca bimbi, dalle 20 alle 23 musica live presso il Claddagh Pub, dalle 19 esposizione auto “Da maggiolini a maggioloni, un’auto entrata nella leggenda”, dalle 19 stand Avis: tagliata con verdure alla griglia, birra e bevande e dalle 21 musica anni 70-80-90 e Karaoke presso Chiara Accessori.

Insomma, una notte tutta da vivere tra le vie del centro di Bussolengo.