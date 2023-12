Sabato si inaugura il presepe artistico nella chiesa di Lugagnano. E’ ispirato al primo, voluto da San Francesco ottocento anni fa

Fare il presepe a Natale è una tradizione che si perde nella notte dei tempi ed è una tradizione densa di significato. La parola presepe deriva dal latino praesepium e che significa “mangiatoia, greppia”. Ne troviamo testimonianza nei Vangeli di Luca e Matteo dove si racconta la nascita di Gesù, avvenuta ai tempi di re Erode a Betlemme, proprio all’interno di una mangiatoia.

La scena della natività fu ricostruita per la prima volta nel 1223 da San Francesco d’Assisi a Greccio e nel tempo, ricreare la scena della nascita di Gesù all’interno delle case e delle chiese è diventata un’usanza natalizia.

Celebra proprio gli ottocento anni da quel primo presepe la natività riprodotta questo Natale nella chiesa di Lugagnano. Una vera e propria opera d’arte, costruita su una piattaforma di 5×5 metri (nelle foto di Mario Pachera), realizzata dall’incessante lavoro lungo tutto l’anno dei volontari Enea Cacciatori, Leonardo Perazzolo, Giuseppe Sandri e Maurizio Zandonà del Gruppo Presepi, con la collaborazione dei sostenitori Franco Cacciatori, papà di Enea, e Aldo Zandonà, fratello di Maurizio.

Quest’anno dunque la natività, con le statue artistiche della ditta Heide, è racchiusa dentro una grotta in primo piano su uno sfondo in profondità dettagliato e meticoloso. Una ambiente scenico magnifico che può contare di infinite peculiarità come la rappresentazione di un tipico paesaggio palestinese osservabile attraverso il volto di una abitazione oppure la rappresentazione nascosta dell’angelo che annuncia ai pastori la nascita di Gesù.

Non mancano gli effetti speciali delle luci e dei suoni in un circolo temporale che segna l’alternarsi del giorno e della notte e i diversi eventi atmosferici con l’arrivo della cometa.

Il presepe artistico viene inaugurato sabato 16 dicembre al termine della messa delle 18.30 e sarà visitabile negli orari di apertura della chiesa di Lugagnano (nei giorni feriali dalle 9 alle 11.30 e dalle 15.30 alle 17.30, la domenica dalle 15.30 alle 17.30) o durante le messe solenni fino al 2 febbraio.

E’ un presepe che richiede tempo ed attenzione per guardarlo e riuscire ad apprezzarne ogni singolo dettaglio ma anche per riempire lo spirito del messaggio di pace e speranza che il Natale porta con sé. Le foto del servizio sono di Mario Pachera.