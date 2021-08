Sabato sera l’AVIS comunale di Sona aspetta tutti per una visita “Sotto le stelle”

Promuovere l’atto generoso della donazione di sangue è la finalità principale delle associazioni di donatori di sangue. Si tratta di un gesto tanto semplice, per persone in salute, quanto fondamentale per coloro che invece la salute è carente e richiedono trasfusioni per motivi diversi.

Tra le iniziative che consentono di sensibilizzare questo gesto, l’Avis comunale di Sona ha ideato una passeggiata notturna molto speciale nel centro storico di Sona, grazie anche al patrocinio del Comune di Sona.

Quello che si potrà sperimentare sabato 21 agosto a partire dalle 20.30 dalla piazza principale di Sona, sarà infatti una passeggiata con diverse unicità che la renderanno molto attraente. Sarà infatti guidata, con la descrizione dei luoghi più caratteristici e con la dedica di poesie.

Il percorso della camminata, lasciato la piazza principale come punto di partenza, prevede una prima prima sosta a villa Trevisan Calderari (sede della scuola dell’infanzia) con relativo maestoso parco. Il percorso proseguirà poi verso la scuola primaria, dove, all’imbocco di via Sorgente è presente il monumento di sensibilizzazione alla donazione di sangue dell’AVIS comunale.

La sosta successiva sarà presso l’antica Pieve di San Quirico, chiesa del secolo XV che fu anche lazzaretto nella peste del 1630. Quindi il percorso prevede anche l’esclusivo accesso alla villa privata Sparici Landini (nella foto) che da via monte Corno domina su entrambi i versanti della collina.

Ultima sosta poi in via dei Volti, caratteristica via nei pressi di via Molina ed infine ritorno nella piazza principale (alle ore 22.30 circa) per un momento conclusivo di ristoro.

Particolarità della serata sarà anche, oltre alla vista delle stelle data la previsione di cielo sereno, anche quella della luna piena che sorgerà proprio nelle fasi iniziali della serata.

Per informazioni è possibile contattare il presidente dell’Avis comunale di Sona, Corrado Andreoli al tel. 3498329610 o scrivere ad avissona@virgilio.it.

L’organizzazione ricorda che per la partecipazione è prevista un’offerta libera e prega di dotarsi di torcia elettrica e mascherina.