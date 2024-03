Sabato pomeriggio porte aperte alla cantina Poggio delle Grazie: una novità da scoprire

Un nuovo vino da scoprire sabato 9 marzo presso la cantina Poggio delle Grazie dalle 16.00 alle 19.00 il Wine Shop rimarrà aperto al pubblico per far conoscere una novità che andrà ad arricchire la carta dei vini della cantina.

Un appuntamento, dunque, da segnare in agenda per appassionati e curiosi e che rappresenta un’occasione per conoscere gli altri prodotti e la storia dell’azienda e in compagnia dei produttori Massimo, Elisabetta e Giulio Brutti.

La cantina si trova a pochi passi dal lago di Garda, laddove le due denominazioni della zona (DOC Bardolino e DOC Custoza) s’incontrano. La disponibilità di una vasta scelta di vitigni autoctoni a bacca bianca e bacca rossa non ha posto limiti alla creatività della famiglia Brutti di Lugagnano, che produce anche tanti altri vini, tra fermi, frizzanti e spumanti, sempre in un’ottica di agricoltura sostenibile.

Tutti i vini, infatti, possiedono la certificazione biologica, e alcuni di questi hanno ricevuto riconoscimenti regionali e nazionali.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Wine Shop della cantina direttamente dal sito internet, o attraverso i loro bellissimi e attivissimi profili Facebook e Instagram.